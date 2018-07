[클릭 e종목]LG전자, HE 수익성 악화·MC 실적개선 어려워…목표가↓

[아시아경제 권성회 기자] 신영증권은 28일에 대해 HE(TV) 부문이 내년부터 수익성이 악화되고, MC(스마트폰) 부문 역시 실적개선을 기대하기 어렵다며 목표주가를 기존LG전자의 2분기 매출액은 15조원, 영업이익은 7710억원으로 잠정집계됐다. 이원식 연구원은 "매출액은 전 분기 수준을 유지했지만 수익성이 큰 폭으로H&A(가전) 사업 부문을 제외하면 모든 사업 부문의 미래가 불투명하다. 이 연구원은 "HE 사업부는 하이엔드 시장 내 세트업체간 경쟁 심화로 2019년부터이어 "VC(전장) 사업부의 흑자전환 시점 또한 불투명해졌다는 점은 향후 주가 상승을 제한하는 요인으로 작용할 것"이라고 내다봤다.3분기 매출액은 16조1000억원, 영업이익은 7920억원으로 예상됐다. 이 연구원은 "비수기 진입 및 원자재 가격 상승에도 불구하고 에어컨 판매량의 확대 및다만 VC 사업부는 고객사들의 프로젝트 시행 지연 영향에 따른 매출 성장세 둔화로 당분간 적자 기조가 유지될 것으로 예측됐다.

원가 절감을 통한 H&A 사업부의 고수익성은 유지될 전망이며, 최근 TV 패널 가격 반등에도 불구하고 OLED TV 판매 확대를 통한 제품 믹스 개선 효과로 HE