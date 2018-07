코스닥, 1%↑ "대세상승 재료 마땅치 않아…옥석가리기 주력"

[아시아경제 문채석 기자]코스닥이 개인과 기관의 매수세로 770선을 돌파, 1% 넘게 오르고 있다. 다만 뚜렷한 '대세상승' 재료는 없으므로 장세를 신중히 살펴야 한다는 조언이 나왔다.코스닥은 27일 오후 3시1분 현재 전 거래일보다 7.24포인트(0.95%) 오른 772.39를 기록하고 있다. 이날 코스닥은 전 거래일보다 0.88포인트(0.12%) 상승한 766.03으로 출발했다.개인과 기관이 각각 177억원, 114억원을 순매수 중이고 외국인은 244억원어치를 순매도하고 있다.업종별로 보면 비금속(4.29%), 반도체(3.13%), IT H/W(2.45%), 섬유·의류(2.43%), IT부품(2.21%), 일반전기전자(1.96%), 통신장비(1.45%) 등은 상승 중이고 디지털콘텐츠(-1.28%), 인터넷(-1.06%), 운송(-0.68%) 등은 내리고 있다.시가총액 상위 종목 중(7.16%),(6.98%),(1.50%),(1.23%) 등은 오르고 있고(-1.41%),(-0.84%) 등은 내리고 있다.현재 코스닥시장에선등 두 상한가 종목 포함 876종목이 오르고 있고 288종목은 내리고 있으며 79종목은 보합, 하한가 종목은 없다.이재선 KTB투자증권 연구원은 "그동안 크게 떨어졌던 낙폭에 대한 기술적 만화라 볼 수 있고 제약·바이오 종목보다는 실적 발표를 앞두고 기대감이 있는 IT 중소형주 위주로 오르고 있다"며 "전체적으로 코스닥 상장지수펀드(ETF) 매수자금이 큰 폭으로 들어와야 코스닥이 오를텐데 아직은 대세상승장으로 볼 수 있는 재료는 눈에 띄지 않으므로 실적이 좋은 종목 위주의 옥석 가리기가 중요해지고 있다"고 설명했다.

