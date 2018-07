[일문일답]최정우 포스코 회장"100년기업 도약하겠다…포스코 러브레터 보내달라"

최정우 포스코회장이 27일 서울 강남구 포스코센터에서 열린 임시 주주총회에 참석하고 있다. 포스코는 임시주총에서 최 회장을 공식 선임한다. 최 회장은 공식 취임 뒤 첫 일정으로 기자간담회를 통해 향후 계획 등을 발표한다./김현민 기자 kimhyun81@

[아시아경제 기하영 기자]최정우

포스코 회장이 27일 공식 취임했다. 최 회장은 이날 포스코가 100년 기업으로 도약하기 위한 새로운 비전으로

'With POSCO(더불어 함께 발전하는 기업시민)'를 제시했다. 이 비전을 달성하기 위한 세 가지 개혁 방향으로 ▲고객, 공급사, 협력사 등과 함께 가치를 만들어 나가는 비즈니스 위드 포스코(Business With POSCO) ▲더 나은 사회를 함께 만들어가는 소사이어티 위드 포스코(Society With POSCO) ▲신뢰와 창의의 기업문화를 함께 만들어가는 피플 위드 포스코(People With POSCO)를 정하고 새로운 포스코의 길을 걷겠다고 밝혔다. 다음은 일문일답이다

-통상문제 대해 어떻게 대응할 계획인가

▲포스코가 주요 수출국으로부터 통상규제 받고 있다. 최근 미국의 무역확장법 232조, EU의 세이프가드 제소 등 보호무역이 확대되고 장기화 될 것으로 전망된다. 미국의 경우에는 2016년 열연, 냉연이 고율관세를 받은데다 무역확장법 232조가 발의돼 쿼터가 적용된다. 지난해 수출이 2016년 대비 90% 이상 감소했다. 하지만 냉연, 열연의 고율관세 부문은 연내 재심을 통해 최대한 낮추도록 노력하겠다. EU의 세이프가드는 당장 판매량의 큰 영향은 없을 것으로 본다. 선제적으로 올해 목표의 80%를 팔았기 때문에 글로벌 쿼터로 압력있는 부분은 큰 영향이 없을 것이다. 향후 지난 3년 간의 판매물량을 기준으로 쿼터를 설정한다면 EU는 포스코의 큰 영향이 없을 것으로 보고있다. 다만 통상 대응하는 부문은 현지 생산하기 어려운 월드프리미엄 전략으로 확보해나가고 통상 네트워크도 현지와 통상전문인력을 활용해서 강화해 나갈 계획이다. 특히 수출하는 물량의 25%가량이 현지 생산법인으로 수출되는데 현지 소싱도 다변화하고, 현지 철강사와 제휴협력도 해 장기적으로 본사 의존도를 높이겠다.

-철강 본연 경쟁력강화와 신성장발굴 중에 어느 부분에 중점을 둘 계획인가.

철강은 앞으로도 지속적으로 고급화, 차별화로 전술적으로 강건히 해나가야한다. 더불어 그룹사 사업이나 신성장 사업에 집중해야한다고 생각한다. 그런 측면에서 연말에 조직개편도 하겠다.

▲포스코의 CEO 승계프로세스에 의하면 포스코의 5대 본부장과 주요 계열사 사장이 1차 CEO후보다. 가치센터장하다 올해 포스코켐텍 사장으로 내려갔는데

5대 계열사에 들어가서 내부 후보군에 포함됐다. 포스코켐텍 사장으로 내려가면서 권오준 회장이 남아있는 2년 동안 포스코켐텍이 신성장 사업 맡고있기 때문에 좋은 경험을 쌓으면 CEO 도전할 수 있을거라 생각했다. 그런데 갑작스럽게 권 회장이 주총 하고 한달 남짓 뒤에 사임하는 바람에 그때부터 마음이 바빠졌다. 3~4개월동안 내가 만약 CEO가 된다면 어떻게 할 것인가 매일 정리를 해왔다. 그동안의 경험을 바탕으로 3~4개월 동안 CEO가 되면 어떻게 할것이나 고민을 많이 했다. 그 부분을 CEO후보추천위원회에 잘 말했다고 생각한다. 이사회에서 말한대로 철강 그 이상을 넘어서 그룹과 신성장 사업을 하는데 저희 다양한 경험이 도움이 될 것이라 생각하고 그런 측면에서 신성장 사업에 집중해서 포스코 그룹을 키우겠다.

하루 130건에서 지금 2000건 들어왔다고 들었다. 기억나는 것은 아직도 포스코의 갑질이 많다는 얘기를 듣고 신속히 해결하려고 한다. 또 하나는 50년전 바닷가에서 아버님이 어부셨던 모양인데 아버님께서 기꺼이 공장 땅을 내주면서 상당히 자랑스러워 했다는 내용이 기억이 남는다.

▲우선은 에너지 소재 분야다. 에너지 소재는 배터리와 에너지저장장치(ESS) 소재인데 lg화학, 삼성SDI에 양극재, 음극재를 공급하는 것이다. 음극재는 포스코켐텍이 양극재는 포스코ESM이 생산한다. 양극재는 기본적으로 리튬, 코발트에서 시작하고 음극재는 천연 흑연을 갖고 공급한다. 1차적으로는 이 두 회사를 통합해서 연구개발(R&D), 마케팅의 시너지를 높일 필요가 있다. 전기차와 ESS의 급격한 성장과 맞물려 2030년에는 포스코가 전세계 시장점유율의 20%, 연간 15조 이상의 매출이 날 것으로 본다. 당분간은 양극재와 음극재, 전 단계인 원료개발까지 역량을 집중할 것이다. 바이오도 역시 장기적인 신성장 사업으로 생각하고 있다

-With POSCO(

와 관련해 SK그룹처럼 사회적기업 키우는 것인가.

▲SK에서는 사회적 가치 창출이라고 하는데 기업시민이라고 하면 사회의 여러가지 문제나 비즈니스를 같이 하는 사람들, 사회, 직원들 까지 같이 더불어 발전하고 성장해야한다는 게 확대된 개념이라고 생각한다. 송호근 서울대 석좌교수가 쓴 '혁신의 용광로'에도 이런 개념 나와있다. 새로운 100년기업으로 가기 위해서는 가치의 변화가 있어야 하는데 그 중 하나가 기업시민이다. 이 개념이 마음에 와 닿았고 우리 기업들이 나아가야 할 방향이라 생각했다. 그래야 지속가능하다. '빨리가려면 혼자가고 멀리가려면 같이 가라'라는 말이 있듯이, 기업시민은 주주, 공급사, 사회까지 포함해 함께 성장하고 공정, 공생의 가치를 추구하는 포스코의 새로운 브랜드 될 것이다.

-비철강, 비엔지니어로서 강점, 포부를 말해달라.

▲한 회사에 30년정도 하면 그 업에 대한 전문가라고 생각한다. 인문계를 나왔지만 현장 원가관리, 회계, 감사, 경영전략 등 여러가지 업무를 해왔다. 특히 원가관리는 원료에서부터 쇳물을 만들고 제철소의 전 공정에 대해 물류의 흐름, 가치의 흐름을 충분히 이해해야하고, 새로운 기술이 원가에 어떻게 반영될 것인가 계산해야된다. 또 감사를 하게되면 제철소 중에 어디가 가장 문제가 있는지 짚어봐야한다. 마지막으로 경영전략을 짜면 철강업이 어떻게 가야하는지 살펴봐야한다. 이런 측면에서

-대북 사업에 대해 어떤 구상을 갖고 있나.

남북관계가 좋아지면 남북경협에서 포스코가 가장 큰 수혜자가 아닐까 생각한다. 포스코켐텍이 2007년 북한으로부터 마그네사이트를 수입하려고 했다가 남북관계가 경색돼 중단했다. 지금 마그네사이트는 전량 중국에서 수입하는데 t당 170~180만원으로 비싸다. 원료를 중국에 의존하지 않고 다변화해야 하는데 북한이 세계 제2위의 매장량을 가지고 있다. 포스코는 북한에서 석탄을 수입했던 전례도 있다. 1차적으로는 포스코가 필요한 철광석과 원료탄, 음극재의 원료인 흑연 등이 북한에 많다. 이들 원료를 개발하는 데 먼저 역량을 쏟을 것이다. 단계적으로는 북한이 제철소 인프라를 구축하고 철강업에 투자하는 데 적극적인 역할을 해야 하지 않나 생각한다.

▲

발전적인 측면에서 철강, 비철강, 신성장부문에 대핸 조직의 보완이 있어야 한다.

신성장부분에서 외부 전문가를 모셔오면 좋지 않겠나 생각한다. 포스코는 철강 기업이라는 인식이 있어 그동안 신성장사업을 추진했다 실패도 했다. 새로운 사업 영역에서 사업적 마인드를 가진 외부전문가를 영입하고 해당 조직은 포스코와는 다른, 보다 진취적이고 창의적인 조직문화를 만들어 실행력을 높이는 방향으로 바꿔나갈 것이다.

포스코켐텍도▲러브레터철강 전문가는 물론 이공계 전공자겠지만 나는 철강업 전문가다. 포스코의 기술과 공정, 제철소에 효율성이 떨어지는 부분이 잔존하고 있다고 생각한다. 그런 부분을 경제성, 상업성 측면에서 재점검해볼 필요가 있다. 포스코를 더욱 실용 추구하는 강건한 체제로 탈바꿈시킬 것이다.