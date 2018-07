SK네트웍스 ℓ당 200원 주유 할인 행사 27일까지 연장

SK네트웍스는 SK텔레콤 'T멤버십 T Day'와 손잡고 전국 SK네트웍스 직영주유소에서 석유제품을 리터당 200원 할인하는 이벤트를 당초 25일 하루에서 27일까지로 연장 진행한다고 밝혔다.SK네트웍스는 이번 행사에 당초 예상보다 많은 고객들이 몰려 일시적으로 주유가 불가능한 상황이 발생했다며 주유를 하지 못하고 돌아간 고객들을 고려해 행사를 연장 진행키로 했다고 설명했다.이번 행사는 7월 19일~25일까지 'T멤버십' 앱에서 'T Day' 주유할인을 신청한 고객 대상으로 진행된다. 1인 1회 한정. 할인 혜택은 모빌리티 통합멤버십 서비스인 'Most' 앱을 통해 결제시 적용된다. 실제 주유는 25일~27일까지 3일간 진행하며, 인당 최대 50리터에 한해 리터당 200원 할인받을 수 있다. 신용카드 할인도 중복 적용된다.Most는 SK네트웍스의 주유ㆍ충전ㆍ세차ㆍ정비ㆍ타이어ㆍ긴급출동ㆍ렌터카ㆍ부품ㆍ주차 등을 아우르는 모빌리티 통합 멤버십 서비스이다.SK네트웍스 관계자는 "연일 폭염으로 지친 요즘 차량으로 이동하실 때라도 기름값 부담 없이 시원하게 보내시길 바라는 마음에 이벤트를 시행했다"며 "9월에도 고객들의 기름값 부담을 덜어드리는 행사를 기획 중"이라고 밝혔다.

