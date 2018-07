[창업한다면 이들처럼]"영화에서 영감 받은 디자인, 패션으로 전달"…의류 쇼핑몰 '옥토버써드'

[아시아경제 심나영 기자] 요즘 10~20대 사이서 유명세를 탄 패션 쇼핑몰 '옥토버써드'의 손지숙 대표는 영화에서 패션 디자인 영감을 얻는다. 시즌마다 디자인 주제로 삼는 영화들이 있다. 올해 초에는 멕시코 출신 화가 프리다 칼로의 역경을 담아낸 영화 '프리다'가 주인공이었다. 프리다 칼로의 분위기가 풍기는 촬영 모델을 영입하고, 영화의 이미지를 패션으로 풀어냈다. 프리다 칼로가 병마로 인해 평생 의지했던 코르셋이나 의족도 디자인 아이템이 됐다.한여름인 현재 시즌에는 밝은 분위기의 하이틴 영화 '클루리스'를 테마 삼아 고객들을 놀라게 했다. 그는 "브랜드 슬로건 'how are you'는 매 시즌 고객에게 믿음과 위로의 메시지를 전달하겠다는 뜻을 담았다"며 "마음이 가는 영화에서 디자인을 재해석하고, 실험해가는 과정들이 브랜드가 건네는 인사이자 안부"라고 설명했다.손 대표는 원래 패션 디자인 전공의 대학생이었다. 휴학 한 번 없이 학교를 다니다 마지막 학기에 디자이너 브랜드에 취업에 성공했다. 그러나 욕심은 끝이 없었다. 맡은 일을 해낼수록 본인 브랜드 창업의 꿈이 커졌다. 결국 24살 나이에 회사를 박차고 나와 자사몰을 열었다.갖가지 디자인 실험을 선보인 결과 반 년 만에 해외 바이어로부터 '수입하고 싶다'는 연락이 들어왔다. 창업 이듬해부터 중국 FDU, SECOO, STNO1, 일본 LHP, KONVINI 등 유명 편집숍에 잇달아 들어섰다. 창업 3년 만에 매출의 절반을 해외에서 거두는 잘 나가는 쇼핑몰이 됐다. 국내에서도 신사동 가로수길의 어라운드더코너, 홍대 오드갤러리 등에 입점했다.손 대표는 "머릿속에서 굴려오던 디자인 주제가 눈덩이처럼 커져 버리자 어떻게든 밖으로 꺼내 놓아야 겠다고 생각했다"며 "자체 매장은 없었지만 옥토버써드몰을 스케치북 삼은 디자인이 온라인을 타고 해외에서도 주목받은 것"이라고 설명했다. 해외 바이어들이 주목한 옥토버써드의 강점은 '호기심 유발'과 '소장가치'다.저렴한 제조유통일괄화(SPA) 혹은 유행에 치중한 특이함으로 양분되는 10~20대 초반 10~20대 패션시장에 새로운 전략을 펼친 것이다. 청소년까지 고객으로 포괄하면서 매 시즌 호기심 생기는 테마를 선보이고, 품질까지 강조한 손 대표의 전술은 신선했다.

