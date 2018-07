김지희 기자 ways@asiae.co.kr









[아시아경제 김지희 기자]기아자동차는 여행객들을 대상으로 공항 리무진 서비스를 제공하는 'THE K9 리무진 시승 이벤트'를 진행한다고 26일 밝혔다.이번 이벤트는 오는 30일부터 다음달 18일까지 20일 동안 진행된다. 약 300팀의 고객에게 THE K9을 탑승할 수 있는 기회가 제공된다. 참여를 원하는 고객은 기아차 홈페이지 내 이벤트 페이지를 통해 응모할 수 있다.당첨된 고객은 자택에서부터 인천·김포공항까지 차량을 이용할 수 있다. 이때 전문 도슨트가 차량을 운전하며 차로 유지보조(LFA), 후측방 모니터(BVM), 반자율주행 등 첨단 기술들을 시연하게 된다.희망자에 한해 귀국 후 THE K9을 직접 운전해볼 수 있는 '시승 대여 서비스'도 제공할 계획이다. 시승 고객 전원에게 'THE K9 여행용 어메니티'를 증정하고, 추첨을 통해 강릉 씨마크 호텔 숙박권도 제공한다.기아차 관계자는 "본격적인 휴가철을 맞아 많은 고객들이 THE K9의 우수한 품격과 상품성을 경험해보실 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 'THE K9 프리미엄 익스피리언스' 기획을 통해 다양한 시승 프로모션 시리즈로 고객들을 찾아뵐 계획"이라고 말했다.