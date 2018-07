포스코 떠나는 권오준 "그룹 100년 미래 향해 전진해 달라"

권 회장은 이날 이임사에서 "사상 유례없는 글로벌 무역전쟁의 폭풍우 속에서 우리는 과거의 전통을 계승함과 동시에, 새로운 미래를 개척해야 하는 중대 기로에 놓여 있다"며 "그룹의 100년 미래를 향해 거침없이 전진해 달라"고 당부했다.그는 "이 어려운 때에 회사와 여러분을 뒤로 하고 떠나는 발걸음이 결코 가볍지만은 않다"면서도 "새로 중책을 맡으신 최정우 신임 회장과 더불어 열정과 통찰력으로 충만하신 여러분들이 있어 홀가분하게 물러날 수 있다"고 밝혔다.권 회장은 지난 2014년 3월 취임 후 이뤄낸 성과에 대해 자부심을 나타내면서 그 공을 임직원들에게 돌렸다. 그는 취임 당시를 "내우외환의 큰 위기 상황이었다"며 "외적으로는 철강산업의 공급과잉과 이익압박이 심해지고 내적으로도 신성장 투자사업의 부실과 해외 철강의 영업손실이 지속됐다"고 회고했다.이어 이를 극복하기 위해 "POSCO the Great라는 새로운 비전을 제안하고 비전 달성을 위한 4대 혁신 어젠다를 만들어 추진했다"고 밝혔다. 당시 권 회장이 추진했던 4대 혁신 어젠다는 ▲철강 본원경쟁력 강화 ▲재무건전성 회복 ▲신성장 사업 전략 수정 ▲경영인프라 쇄신이었다.권 회장은 "4년 전 이 같은 비전을 제안할 때만 해도 할 수 있을까 하는 불안감이 있었다"며 "놀랍게도 목표를 초과 달성하거나 조기에 성취하는 저력을 보여줬다"고 강조했다. 이어 "상식적으로는 이해하기 힘든 이런 기적 같은 일이 일어난 것은 여러분의 열정과 통찰력 때문이었다"며 그 공을 임직원들에게 돌렸다.그는 "임직원 여러분의 열정과 통찰력 때문에 회사가 4분기 연속 영업이익 1조원의 실적을 이룩했다"며 "저를 믿고 함께 달려와 주신 여러분들께 다시 한번 깊이 감사 드린다"고 말했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.