현대아이비티, 바이오 사업 본격화…췌장암 치료제 개발

오 대표는 "기존에 컨텍했던 량미엔쩐, 지훠미디어그룹의 경우 고고도미사일방어체계(THAAD.사드) 영향으로 목표 매출을 달성하지 못해 계약을 해지했다"며 "지훠미디어의 경우, 중국에서 영향력있는 미디어·홍보업체임에도 불구하고 2015년 이후 3년간 400억원이라는 계약에서 첫 해 매출 70억원의 목표를 달성하지 못해 계약을 해지했다"고 설명했다.

그는 "화장품 사업을 통해 임상 자금을 확보해 바이오 사업을 본격화할 수 있게 됐다"며 "주 매출처인 일본 시장에서 최근 한 달에 50억~60억원의 매출이 발생하고 있다"고 전했다.

[아시아경제 조호윤 기자]코스닥 상장사가 다음달 사명 변경과 함께 바이오 사업을 본격화한다.오상기 현대아이비티 대표는 25일 서대문구 서울 사무소에서 열린 기자간담회에서 "기존 IT를 정리하고, 본격적으로 바이오 사업에 진출한다"며 "다음달 31일 임시주주총회에서 회사명을 '현대바이오사이언스'로 변경할 예정"이라고 밝혔다.최대주주인 씨앤팜의 원천기술을 활용해 췌장암 치료제 개발에 착수한다. 오 대표는 "모회사인 씨앤팜의 핵심기술을 활용해 디티앤씨와 췌장암 치료 신약물질 임상 1/2a상 진행 계약을 체결했다"며 "소요되는 자금은 약 30억원, 기간은 1년6개월~2년으로 예상한다"고 말했다. 그는 "임상 1상 후 Right to try를 통한 패스트트랙으로 상용화를 앞당길 수 있다"고 자신했다.임상이 진행되는 기간동안 캐시카우인 화장품 사업에 집중한다. 일본에 국한된 매출처를 중국, 유럽 등으로 다변화하기 위한 전략이다. 중국의 경우 파트너를 물색 중이다.2014년 신화진그룹과 체결한 업무협약(MOU)은 현재까지 유효한 상황이라고 한다. 오 대표는 "사업 논의는 진행 중이나, 상대측에서 무기한 연기하고 있는 상황"이라며 "중국 사업의 경우, 직접 진출보다는 현지 파트너를 선정해 진행하는 방향으로 생각 중"이라고 말했다.기존의 IT 사업은 정리한다. 그동안 상장 유지를 위한 매출이 필요해 IT부문을 유지했는데, 지난해부터 화장품 부문이 선전하면서 정리하게 됐다.오 대표는 2012년 현대아이비티의 전신인 현대전자에서 분사된 현대아이티를 인수했다.한편 시장에서 돌고 있는 주주배정 유상증자설에 대해 오 대표는 "사실 무근"이라며 "전혀 고려하지 않고 있다"고 일축했다.