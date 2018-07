현대차, 라스트 마일 스타트업 메쉬코리아에 225억 투자

[아시아경제 이정민 기자] 현대자동차는 IT기술을 접목해 라스트 마일 물류 비즈니스를 펼치는 한국의 스타트업 메쉬코리아에 225억원, 중국의 임모터에 전략 투자를 단행하고 상호 협력을 위한 기반을 다지기로 했다고 25일 발표했다.라스트 마일이란 마지막 1마일 내외의 최종 구간을 뜻하는 말로메쉬코리아는 2013년 설립된 IT 기반 종합 물류 업체로 이륜차 기반의 라스트 마일 물류 플랫폼과 함께 장거리 배송 기술 솔루션도 제공하는 스타트업이다.메쉬코리아가 운영하는 물류 브랜드 '부릉(VROONG)'은 상점과 고객 간의 거리, 위치, 배송 경로, 시간 등을 고려한 최적의 라이더를 배정함으로써 효율성을 극대화시킨 물류 플랫폼이다.는 향후 자율주행 및 커넥티드카 기술을 메쉬코리아의 독보적인 물류 알고리즘 기술과 인프라 등에 접목시켜 무인 배달차량 등 미래 혁신 기술을 선보인다는 계획이다.임모터는 2016년 중국 선전에 설립된 스타트업으로 라스트 마일 이동수단에 탑재되는 배터리 공유 사업을 벌이고 있다. 현대차의 임모터 투자금액은 양사 합의에 따라 공개하지 않기로 했다.임모터는 라스트 마일 물류 배달원들의 이동 경로, 배터리 상태, 충전 스테이션 현황 등을 모두 사물인터넷 및 스마트 배터리 기술로 연결해현재 베이징을 비롯해 청두, 광저우 및 선전 등 16개 도시에 약 500여개의 배터리 교체 스테이션을 마련해 월 정액 요금제 방식으로 배달원들에게 배터리 공유 서비스를 제공하고 있으며 향후 중국 내 다른 주요 대도시로 확대해 나갈 계획이다.이번 전략 투자를 통해 현대차는 전동형 퍼스널 모빌리티(개인용 이동수단) 사업 분야에서 임모터와 협업 전략을 펼친다.현대차 관계자는 "자율주행 등 스마트카 기술을 접목시켜 라스트 마일 물류 산업에 새로운 혁신을 불러올 서비스를 고객에게 제공할 계획"이라고 말했다.

