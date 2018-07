[아시아경제 노태영 기자]방탄소년단의 역대 예약판매 성적 중 최고치다.25일 소속사 빅히트엔터테인먼트에 따르면 지난 18일 예약 판매를 시작한 방탄소년단의 정규 3집 리패키지 앨범 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 ANSWER)가 지난 24일까지 국내에서만 총 151만1910장의 선주문량을 기록했다.방탄소년단은 오는 8월 25~26일 서울 잠실 올림픽주경기장에서 월드투어 '러브 유어셀프'의 막을 올린다.

이는 지난 4월 발매한 정규 3집 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 TEAR)의 선주문량보다 6만2000여 장 늘어난 수치다.