[뉴욕마감]美기업 실적기대감에 상승…무역전쟁 우려는 여전

[아시아경제 뉴욕 김은별 특파원] 24일(현지시간) 뉴욕 증시는 전날 구글의 모회사 '알파벳'이 깜짝 실적을 내놓은 가운데 실적 기대감이 작용하면서 상승세를 보였다. 다만 나스닥 지수는 소폭 하락했다.이날 다우존스산업평균지수는 전날보다전날 알파벳은 유럽연합(EU)의 과징금에도 불구하고 예상을 웃도는 매출을 내놓았다. 이에 따라 전날에 이어 이날 알파벳은 3.89% 주가가 상승 마감했다. 알파벳을 선두로 IT기업들도 일제히 상승세를 보였다. 페이스북은 1.78% 올랐고 아마존 역시 1.51% 상승 마감했다.2분기 실적을 발표한 S&P500 기업 가운데 91% 시장 예상치를 웃도는 이익을 달성했다. 매출액이 시장의 기대치를 넘어선 기업도 75%에 달했다.다만 무역전쟁에 대한 우려는 주가 상승폭을 제한하고 있다. 이날 미국무역대표부(USTR)이 주최한 이틀 간의 중국 관세 공청회에서 반도체산업협회를 포함한 IT 산업 단체들은 중국산 제품에 관세를 부과할 경우 타격이 불가피하다며 반대 목소리를 냈다. 25일에는 장 클로드 융커 EU 집행위원장이 워싱턴을 방문, 수입차 관세 부과에 대해 논의한다.이날 트럼프 대통령은 트위터에서 "수년간 무역에서 우리를 불공정하게 대했던 국가들이 모두 협상을 위해 워싱턴으로 오고 있다"며 관세폭탄 등 자신의 강경 보호무역정책을 옹호했다. 또 "관세가 최고다!"라며 "무역에서 미국을 불공정하게 대했던 국가는 공정한 거래를 협상하거나, 관세를 부과받게 된다"고 강조했다.트럼프 대통령은 "기억하라, 우리는 강탈당하는 '돼지저금통'"이라며 "모든 것이 잘 될 것이다!"라고 덧붙였다.또 이날 워싱턴포스트(WP)는 트럼프 행정부가 무역전쟁으로 타격을 입는 미 농가에 120억달러를 긴급 지원한다고 보도했다. 콩이나 사탕수수, 유제품, 과일, 돼지고기, 쌀, 견과류 등을 포함해 중국의 '보복관세'로 타격을 입은 모든 농축산물이 지원 대상이다. 소니 퍼듀 농무부 장관은 "이런 조치는 불법적인 보복관세로 발생한 무역 피해에 대응해 농가를 지원하기 위한 것"이라고 설명했다. 트럼프 행정부가 농가 지원을 지시한 것은 곧 무역전쟁이 장기화 될 수 있다는 것으로도 해석된다고 WP는 전했다.경제지표는 양호했다. 정보제공업체 IHS마킷에 따르면 7월 미 제조업 구매관리자지수(PMI) 예비치는(계절 조정치) 전월의 55.4에서 55.5로 상승했다. 또 7월 미 서비스업 PMI 예비치(계절조정치)는 전월 56.5에서 56.2로 낮아졌다. 3개월래 가장 낮지만, WSJ이 집계한 시장 전망치인 56.2에 부합했다.국제유가는 미국의 이란 제재 복원을 앞두고 양국 간 긴장이 고조되고 있는 점이 부각되면서 상승했다. 이날 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 9월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격은 전날보다 배럴당 0.9%(0.63달러) 오른 68.52달러에 거래를 마쳤다.런던 ICE 선물거래소의 9월물 브렌트유는 비슷한 시각 0.40%(0.29달러) 상승한 73.35달러에 거래되고 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.