[아시아경제 뉴욕 김은별 특파원] 전 세계를 무역전쟁의 소용돌이로 몰아놓고 있는 도널드 트럼프 미국 대통령이 '관세는 가장 좋은 것'이라며 관세 예찬론을 펼쳤다.트럼프 대통령은 24일(현지시간) 본인의 트위터에서 "오랜 시간동안 우리와 불공정하게 무역하던 모든 국가들이 워싱턴으로 와 협상을 하고 있다"며 "이런 일은 수년 전에 일어났었어야 한다"고 밝혔다.또 "관세는 가장 좋은 것!"이라며 "무역협상에서 미국을 불공정하게 대해 온 국가들은 공정한 협상을 진행하거나, 혹은 관세로 타격을 입는다. 매우 간단하다"고 말했다.아울러 "우리(미국)은 그동안 강탈 당한 '돼지 저금통'이었다"며 "모든것이 좋아질 것!"이라고 강조했다.트럼프 행정부는 이달 초 340억달러 규모의 중국산 수기계 및 기술제품에 부과한 것에 이어 또다시 일부 소비재와 IT 부품에 대해 160억달러 규모의 관세를 부과할 예정이다. 트럼프 대통령은 중국산 수입품 전체에 관세를 부과할 수도 있다고 으름장을 놓은 상태다.중국과 유럽연합(EU) 역시 트럼프 대통령의 관세부과에 보복관세로 대응하겠다고 밝히고 있다.

