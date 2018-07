코스피, 기관·외국인 ‘사자’에 2280선 회복

[아시아경제 구은모 기자] 코스피가 하루 만에 상승 전환했다. 이날 상승출발한 코스피는 장 초반 혼조세를 보였으나 오전 10시30분께 상승반전한 이후 0.5% 내외의 상승률을 유지하며 장을 마감했다.23일 코스피는 전일 대비 10.89포인트(0.48%) 상승한 2280.20으로 마감했다. 이날 2270선을 회복하며 시작한 코스피는 장중 2280선을 꾸준히 유지했다. 막판 지수가 조금 빠졌으나 2280선을 가까스로 방어하며 장을 마쳤다.이은택 KB증권 연구원은 “중국 쪽에서 무역전쟁이 장기화될 것을 대비해 재정정책이나 금융정책을 시행한다고 이야기를 하고 있는데, 그런 것들이 오늘 주가에 반영된 것 같다”며 “관련된 종목들의 반응이 세게 나오는 것도 이런 이유”라고 설명했다.대표적인 업종이 철강이다. 이날 코스피 철강 업종은 2.94% 상승했다. 이에 대해 박광래 신한금융투자 연구원은 “중국 정부 당국이 적극적인 재정정책을 통해 경기 부양에 나서는 모습을 보여 철강 수요에도 긍정적일 것”이라고 전망했다.한편 이경민 대신증권 연구원은 코스피 시가총액 중 34%를 차지하고 있는 IT 업종의 분위기 반전 가능성을 높게 본다며 코스피가 멀지 않은 시점에 반등시도가 가시화될 것으로 예상했다. 이 연구원은 “대형 IT 업종의 2분기 실적은 이달 31일까지 대부분 발표된다”며 “이를 계기로 실적 불확실성은 완화되고, 밸류에이션 매력이 부각될 것”으로 전망했다. 이와 함께 “그동안 코스피 하락압력으로 작용했던 달러 강세, 위안화 약세가 속도조절 국면으로 진입하며 외국인 수급 개선의 여지가 커지고 있다”고 했다. 그는 전날에도 “외국인 선물매수, 금융투자 대량매수가 코스피 낙폭을 제한한 것”이라고 덧붙였다.이날 코스피 상승은 기관과 외국인이 이끌었다. 수급별로 살펴보면 기관과 외국인은 각각 2398억원, 628억원 순매수한 반면 개인은 3001억원 순매도했다. 기관은 대형주 위주로 매수했고, 외국인은 중형주와 소형주 중심으로 매수했다. 반면 개인은 대부분의 종목에서 팔아치우며 매도량을 늘리는 모습이었다.업종별로는 비금속광물(5.89%), 건설업(5.30%), 철강,금속(2.94%) 등이 올랐고, 은행(-0.82%), 운수창고(-0.71%), 서비스업(-0.61%) 등은 내렸다.비금속광물과 건설 업종 상승은 북한 관련 소식에 영향을 받았다. 이날 통일부는 경의선 철도의 북측 연결구간에 대한 공동점검을 진행한다고 밝혔다. 또한 미국의 북한 전문매체 38노스는 북한의 탄도미사일 실험장인 '서해위성발사장'을 해체하고 있는 것으로 보인다고 보도해 남북경협주의 상승에 영향을 미쳤다.운송장비 업종 하락은 삼성중공업과 현대중공업이 주도했다.은 이날 전 거래일 대비 2.38%(150원) 내린 6150원에 마감했다. 지난 2분기 실적 감소가 시세에 영향을 미치는 것으로 풀이된다. 전일 장 종료 후 삼성중공업은 2분기 연결 잠정 매출액이 전년 동기 대비 41.4% 감소한 135억원, 영업손실과 당기순손실은 각각 같은 기간 적자전환한 10억원, 14억원이라고 공시했다.시가총액 상위 종목들 중에선(4.56%),(2.79%),(2.52%) 등이 상승한 반면(-3.75%),(-2.20%),(-1.53%) 등은 하락했다.전날 반도체 슈퍼사이클이 끝물에 접어들었다는 전망이 제기되면서 크게 떨어졌던는 이틀 만에 상승 반전하며 전 거래일 대비 2.33%(1900원) 오른 8만3600원에 장을 마쳤다. 전날은 7% 넘게 하락한 8만1700원에 마감했다.포스코는 2분기 실적은 예상치를 밑돌았지만 하반기에 실적 개선이 전망된다는 소식에 강세를 보였다. 변종만 NH투자증권 연구원은 "3분기 연결기준 영업이익은 1조2251억원으로 전년 동기 대비 8.8% 증가할 것"이라며 "중국 철강 유통가격이 높은 수준에서 유지되고 있어 ASP(평균판매단가) 하락은 제한적인 가운데 투입 원료가격은 톤당 5000원 가량 하락할 것으로 추정된다"고 했다.4.56% 오른 LG생활건강은 이날 실적발표를 통해 영업이익 5509억원으로 전년 동기 대비 12% 증가했다고 밝혔다.도 하반기 적층세라믹콘덴서(MLCC) 품귀 현상이 현실화될 것이란 전망이 올랐다. 삼성전기는 전일 대비 7.43%(1만1000원) 오른 15만9000원에 마쳤다. 앞서 김동원 KB증권 연구원은 “내년 삼성전자 전략 신제품인 8K UHD TV, 폴더블폰의 MLCC 탑재량이 기존 제품대비 각각 5배, 3배 증가하고, 올 4분기부터 본격 생산 시작이 예상된다”며 “하반기 MLCC 수요는 시장 예상을 상회하며 MLCC 품귀 현상이 현실화될 것”으로 전망했다. LG이노텍(3.87%)도 상승했다.는 하락했다. 지난달 10일 발생한 중국 가스관 폭발 사고로 실적 악화가 예상된다는 분석이 영향을 미친 것으로 보인다. 포스코대우는 전 거래일 대비 10.50%(2100원) 하락한 1만7900원에 마쳤다.이날 코스피 시장에서는 상한가를 기록한 4종목을 포함해 603종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 219종목은 내렸다. 75종목은 보합을 기록했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.