GS칼텍스, 스타트업 기업과 손잡고 사업 시너지 극대화

[아시아경제 권재희 기자]GS칼텍스가 'GS칼텍스 스타트업 개라지(GSC START-UP GARAGE)' 협업 프로젝트에 참여할 7개사(차차크리에이션·모두컴퍼니·차케어·박차컴퍼니·무브78·팀와이퍼·소프트베리)를 선정하고 6개월간 실질적인 협업을 시작한다고 24일 밝혔다.GS칼텍스 스타트업 개라지 프로그램은 6개월 동안 스타트업 기업이 주유소, 충전소, 경정비 서비스, 세차서비스, GS&POINT 서비스 등 GS칼텍스가 보유하고 있는 인프라를 활용해 비즈니스를 시범적으로 서비스 및 론칭 하는 것을 목표로 한다.GS칼텍스는 지난 4월부터 제안서 접수 및 심사과정을 거쳐 기술력, 사업성 및 GS칼텍스의 사업군과 연계성이 높은 스타트업 기업 7개사를 선정했다. 특히 차량 및 EV (전기차)분야의 스타트업 기업이 협업하기로 해 GS칼텍스와 높은 시너지 창출이 기대된다.실제로 심사에 참여한 한 벤처캐피탈 심사위원은 "O2O(Online to Offline) 스타트업 기업의 잠재성이 오프라인의 접점과 사업경험이 많은 GS칼텍스와 융합해 시너지효과를 발휘할 것"이라고 말했다.GS칼텍스 스타트업 개라지는 활동비 지원은 물론 강남 소재 삼성로 주유소의 건물 한 층을 개조한 테스트베드 공간을 마련해 협업프로그램을 보다 집중적으로 진행할 계획이다. 또 6개월 간 협업프로그램을 마치면 오는 12월 국내외 투자자 및 GS칼텍스 관계자들을 대상으로 협업 결과물을 설명하는 피칭데이를 진행할 예정이다.한편, GS칼텍스는 2016년에 온라인 플랫폼 기반의 국내 대표 자동차 관리 서비스 업체인 카닥(cardoc)에 전략적 투자를 진행했다. 또한 커넥티드카 커머스 기술 스타트업 '오윈(OWiN)'과 카드나 현금을 제시하지 않고 간편하게 결제할 수 있는 미래형 스마트주유소를 구축해 시범서비스를 하고 있다. 올해 고급형 편의점, 카페를 결합한 주유소도 준비하는 등 다양한 혁신활동을 계속해 나가고 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.