신한카드, 'CJ ONE 체크카드' 출시

[아시아경제 정현진 기자] 신한카드가 멤버십 서비스 CJ ONE과 각종 캐시백 혜택을 누릴 수 있는 'CJ ONE 신한카드 체크'를 출시했다고 24일 밝혔다.이 카드는 C(통합 일 1회, 월 3회, 최대 1000원까지)CJ몰에서는 구매금액의 5%를 캐시백으로 돌려 받을 수 있다. 하루 1회, 월 2회, 회당 최대 2500원까지 가능하다.캐시백 서비스는 통합 캐시백 한도 범위 내에서 제공된다. 전월 이용금액 20만원 이상 50만원 미만은 5000원, 50만원 이상 80만원 미만은 1만원, 80만원 이상 100만원 미만은 1만5000원, 100만원 이상은 최대 2만원까지다. 캐시백은 결제일에 체크카드 해당 계좌로 입금된다.신한카드는 이 카드로 1만원 이상 이용하는 고객에게 선착순으로 CJ ONE 3000 포인트를 제공하는 이벤트와 미션을 달성한 고객에게 추첨을 통해 300만원 상당의 해외여행상품권과 150만원 상당의 LG 노트북, LG 프라엘 마스크 등을 제공하는 프로모션 행사도 실시할 예정이다.카드 및 이벤트와 관련한 자세한 내용은 신한카드 홈페이지 또는 신한카드 모바일 앱을 통해 확인할 수 있다.

해주고 전월 20만원 이상 이용 시 CJ ONE 포인트를 5% 추가 적립 받을 수 있다.