[클릭 e종목]"POSCO, 아쉬운 2분기…3분기 실적 개선 전망"

[아시아경제 조강욱 기자] 하나금융투자는 24일에 대해 아쉬운 2분기 실적을 기록했지만 3분기에는 실적이 개선될 것으로 전망된다며 투자의견 매수, 목표주가 44만원을 유지했다.2018년 2분기의 별도기준 매출액은 7.7조원(YoY +8.0%, QoQ -0.7%), 영업이익은 8,221억원(YoY +40.5%, QoQ -19.1%)을 기록했다. 영업이익은 시장컨센서스인 8,876억원을 하회했다.전분기 대비 탄소강 스프레드 확대(ASP +1.95만원/톤 vs. 원재료 투입단가 +0.8만원/톤)와 프리미엄제품(WP) 판매비중 확대(1Q18 54.9% → 2Q18 55.6%)에도 불구, 니켈가격 급등분을 판가로 반영하지 못하면서 스테인리스 수익성이 악화됐고 1분기 기고효과와 광양설비 개보수로 제품 판매량이 감소(QoQ -3.6%)했으며 비용 증가(2,097억원: 고가 석탄재고 판매에 따른 원가 상승 및 대수리, 재산세 등의 일회성)의 영향 때문이라는 분석이다.연결 영업이익의 경우에도 해외 철강 계열사들의 수익성 개선에도 불구, 국내 비철강 부문의 이익 감소로 시장컨센서스인 1.31조원을 하회하는 1.25조원(YoY +27.9%, QoQ -15.8%)를 기록하는데 그쳤다.하지만 3분기 탄소강 스프레드는 전분기 대비 소폭 확대될 것으로 전망됐다. 원재료 투입단가가 0.5만원/톤 하락할 것으로 예상되는 반면 후판 중심의 탄소강 가격인상을 추진 중이다.2분기 수익성 악화의 원인이었던 일회성 비용들이 3분기에는 해소될 전망이고 스테인리스의 경우에도 6월에 이어 7월에도 톤당 10만원의 공격적인 가격인상으로 수익성 개선이 기대되고 있다. 이를 감안할 경우의 3분기 별도 영업이익은 9,109억(YoY +26.2%, QoQ +10.8%)을 기록할 것으로 전망됐다.박성봉 하나금융투자 연구원은 "2분기 아쉬운 실적이 단기적으로 주가 상승을 제한할 것으로 예상되지만 이는 최근 주가 하락으로 상당 부분 반영됐다고 판단된다"면서 "현재 주가는 12M FWD BPS대비 0.56배 수준으로 2018년 예상 ROE 7.4% 감안 시, 저평가됐다"고 진단했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.