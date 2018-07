'해킹 원천 차단' 네트워크 블록체인 나온다

[아시아경제 황준호 기자]블록체인이 제시하는 블록체인 네트워크의 미래상이다.KT가 24일 광화문 KT 빌딩에서 세계 최초로 공개한 'KT 네트워크 블록체인'은 전국 초고속 네트워크에 블록체인을 결합한 인터넷 서비스 기술이다. 기존 수직적 블록 검증 방식에서 벗어나 동시다발적으로 검증 가능한 병렬 방식을 사용하는 차별화된 알고리즘을 적용했다. 퍼블릭 블록체인의 느린 속도, 프라이빗 블록체인 데이터의 불투명성 및 낮은 보안성을 극복했다. KT는 네트워크 블록체인의 속도를 연내 1만 TPS(Transactions Per Second, 초당 거래량)까지 높이고, 내년 최대 10만TPS까지 끌어 올릴 계획이다.이날 KT는 네트워크 블록체인에서 개인에게 부여한 ID를 통해 본인인증이 가능한 기술도 처음 공개했다. IP없이 ID로만 모든 인증을 대체할 수 있는 기술이다. 기존 IP를 통한 해킹과, 개인정보도용, DDos(분산서비스공격) 등을 원천 차단할 수 있다.KT는 이 같은 블록체인 기술을 각종 서비스와 접목해 2022년 우리나라 블록체인 시장을 1조원 규모로 확대한다. 유무선 인프라, 5G 등 차세대 네트워크, 5대 플랫폼 사업 영역(미디어, 에너지, 금융, 재난/안전/보안, 기업/공공) 등에 블록체인을 적용한다.김포시에 블록체인 지역화폐 서비스를 펼치는 것을 시작으로 일본 NTT 도코모(Docomo), 중국의 차이나 모바일(China Mobile) 등과 블록체인을 적용한 로밍 서비스도 조만간 선보일 예정이다. 통신사 간 교환하는 로밍 데이터 사용내역을 자동으로 검증·확인해 실시간 정산까지 할 수 있는 서비스다. KT는 또 블록체인 기반 개인정보 보호 기술을 글로벌 감염병 확산방지 플랫폼에 접목하며 헬스기록 관리에도 적용한다. 원격 의료시 개인 의료기록 보관 및 전송 문제가 해결될 수 있을 것으로 예상된다.이날 KT는 내년 국내 최초로 도입될 '소규모전력중개사업'에 블록체인을 적용한 사례도 선보였다. 전력대금 청구에 필요한 발전량, 발전시간, 전력가격 과 같은 정보들을 블록체인 시스템에 저장해 반복적 검증 없이 신속하게 정산이 가능한 시스템이다. 기존 태양광 발전소의 전력거래는 한전의 월 1회 검침을 통해 발전사업주가 자신의 발전량에 대한 정보를 얻고 전력대금을 청구하는 방식으로 거래됐다.KT는 블록체인 생태계도 확대한다. 36개사가 가입된 'KT 블록체인 에코 얼라이언스'를 AI, 보안 등 KT가 협력 중인 전체 얼라이언스로 넓힌다. 또 KT의 차별적인 블록체인 기술을 협력업체에 공유해 시장을 확대한다. 서울 우면동 연구개발센터에 블록체인 실증센터도 연다.김형욱 KT 플랫폼사업기획실 실장은 "네트워크 블록체인 기술이 완성도를 높여감에 따라 조만간 상용화에 나설 것"이라며 "앞으로도 KT는 블록체인기반 4차 산업혁명을 선도해 국가 산업발전과 국민생활에 기여할 것"이라고 말했다.

