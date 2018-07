[뉴욕마감]지정학적·무역전쟁 우려에도 기술주 강세에 혼조마감

이에 대해 도널드 트럼프 미 대통령은 같은 날 밤 트위터를 통해 로하니 대통령을 지목해 "절대로(NEVER, EVER) 미국을 다시는 위협하지 마라. 그렇지 않으면 역사를 통틀어 이전에는 거의 아무도 경험해본 적이 없을 그런 결과를 겪고 고통받게 될 것"이라고 경고, 미국과 이란 간 긴장의 파고가 높아지면서 유가 변동성을 키우고 있다.

