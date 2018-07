반크, 시카고미술관에 '일본해' 표기 시정 요청

[아시아경제 이종길 기자]사이버 외교사절단 반크는 미국 시카고미술관의 불교예술작품 전시 코너에 있는 대형 세계지도에 동해가 '일본해(Sea of Japan)'로 표기된 것을 발견하고 시정을 요구했다고 23일 전했다. 시카고를 방문 중인 박기태 반크 단장은 "수많은 관람객에게 왜곡된 인식을 줄 수 있다고 판단해 즉각 시정을 요청했다"고 했다. 미국의 3대 미술관으로 꼽히는 이 곳에는 르누아르, 피카소, 모네, 엘 그레코, 조반니, 렘브란트 등 유명 작가의 작품이 전시돼 있어 한해에 관람객 160만 명이 찾고 있다.반크는 지난해 165만 명이 방문한 필드박물관에서도 고구려 역사 시기 한반도가 중국의 영토로 표시된 지도를 찾아내고 오류를 바로잡아달라고 요청했다. '중국관'에 있는 지도로, 중국 한(漢) 왕조와 몽골 원 나라 시기의 한반도 북한 지역이 중국의 영토로 표기됐다. 박 단장은 "고조선과 고구려 역사를 중국의 역사로 왜곡해 전 세계에 알리는 중국의 '동북공정' 프로젝트와 일치한다. 방치해서는 안 된다"고 했다. 이어 "한글학교 교사 800여 명과 현지 한인 청소년들과 함께 오류 시정 활동에 나설 계획"이라고 했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.