美 빌보드, 승리 솔로 앨범 "위트 있는 카리스마 넘친다" 호평 일색

미국 빌보드가 승리의 첫 솔로앨범 'THE GREAT SEUNGRI'를 집중 조명했다.20일(현지시간) 빌보드는 'BIGBANG's Seungri Releases New Album 'The Great Seungri' & 1950s-Inspired '1, 2, 3' Video: Watch(빅뱅 승리의 첫 솔로 앨범 'The Great Seungri', 1950년대의 향수를 불러일으키는 뮤직비디오)'라는 제목으로 승리의 컴백을 주목했다.빌보드는 'Let's Talk About Love'의 솔로 활동 이후 5년만에 첫 번째 솔로 정규앨범으로 돌아온 승리를 언급하며 화려한 팝 록(Pop-rock)인 '셋 셀테니 (1,2,3!)'가 타이틀 곡이라고 소개했다.이어 "존 트라볼타가 출연한 뮤지컬 영화 '그리스'가 떠오르게 하는 의상, 특색 있는 주크박스, 빈티지한 자동차 등으로 1950년대를 잘 표현했다"면서 "뮤직비디오에는 밝은 박수 소리와 활기찬 기타 리프 연주 소리뿐 아니라 대중의 마음을 훔치기 위한 승리만의 위트 있는 카리스마가 넘쳐 흐른다"고 호평했다.더불어 빌보드는 "승리의 첫 솔로 정규앨범이지만 위너의 송민호, 아이콘의 비아이 등이 함께 작업했다"라며 YG 후배들의 피처링도 소개했다. 위너의 송민호(MINO)와 아이콘 비아이(B.I)는 각각 'WHERE R U FROM', '몰라도(MOLLADO)'의 피처링을 맡아 완성도를 높였다.승리의 신곡은 공개 직후 아르메니아, 브루나이, 불가리아, 캄보디아, 에콰도르, 인도네시아, 말레이시아, 멕시코, 페루, 필리핀, 사우디아라비아, 싱가포르, 타이완, 태국, 베트남 등 15개국 아이튠즈 종합 앨범 차트에서 1위에 등극하며 음악팬들의 관심을 받고 있다.