키위미디어그룹, 닉앤쌔미 25일 세번째 싱글 발매

[팍스넷데일리 공도윤 기자]은 23일 케이튠 콜렉티브의 실력파 남성 듀오 닉앤쌔미(Nick&Sammy)의 세번째 싱글이 오는 25일 낮 12시에 공개된다고 전했다.지난 1월 발표한 ‘When you were here’ 이후 약 6개월만에 세 번째 싱글로 돌아온 감미로운 목소리의 주인공 닉앤쌔미는 이번 앨범 역시 직접 작사, 작곡, 프로듀싱에 참여, 한층 더 짙어진 닉앤쌔미의 음색과 매력을 고스란히 담아내며 새 앨범의 완성도를 높였다.이번 신곡은 사랑하는 사람과 듣기 좋은 로맨틱 썸머송으로 닉앤쌔미의 달콤한 보이스에 경쾌하고 신나는 리듬감까지 더해져 올 여름철 여심을 저격하며 많은 사랑을 받을 것으로 기대된다.다양한 활동으로 그 음악성을 인정받고 있는 닉앤쌔미는 최근 남궁민, 황정음 주연의 SBS 수목드라마 ‘훈남정음’의 첫번째 OST ‘Only U’에 참여, 특유의 사랑 노래로 드라마 OST까지 그 영역을 넓히며 폭 넓은 사랑을 받고 있다.닉앤쌔미의 세번째 싱글 앨범은 오는 25일 정오 각종 음원사이트를 통해 공개된다.공도윤 기자 dygong@paxnet.kr

