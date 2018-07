KT, 미디어·5G·부동산으로 모멘텀 확보

[팍스넷데일리 정혜인 기자]가 유료방송, 5G, 부동산 등으로 성장 모멘텀을 확보할 것이라는 분석이 나왔다.유료방송은 합산규제 일몰과 산업 구조조정으로 가입자 유치가 탄력을 받아 CATV SO 인수에 나설 가능성이 높아졌다.양종인 한국투자증권 연구원은 23일 “IPTV는 2017년 흑자 전환에 성공했고 2020년 영업이익이 1790억원에 달할 것”이라고 내다봤다.5G 사업영역의 모멘텀도 돋보인다.는 5G 시범운용, 우월한 인프라로 5G 시장을 선점할 것이라는 분석이다.유휴 부동산의 수익성 창출도 주목할 만하다. 양 연구원은 “분양 증가와 호텔 개발로 8.3조원의 부동산 가치가 부각될 전망”이라며 “부동산 매출액은 2017년 4466억원에서 2020년 7500억원으로 증가할 것”이라고 내다봤다.이어 “수익 호전으로 과매도 국면이 해소될 것”이라며 “글로벌 통신주 중 밸류에이션이 가장 낮다”고 말했다. 더불어 투자의견 매수, 목표주가 3만8700원을 유지했다.정혜인 기자 hi.jung@paxnet.kr

