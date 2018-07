'인구 대국' 인도, 식품·車·전기전자 수출 유망…IT·전자상거래는 열위

[아시아경제 김혜원 기자] 인구 13억명의 거대 시장 인도에 우리 포장재, 가공기계, 자동차, 전기전자 등 제조 분야 진출이 유망하다는 분석이 나왔다.한국무역협회는 22일 발표한 '중소·중견기업의 인도 시장 진출 확대를 위한 전략 및 시사점' 보고서를 통해 인도의 식품 제조·가공, 자동차, 전기전자 등 제조업 밸류체인(Value Chain)의 경쟁력을 상대적으로 낮게 평가하면서 우리 기업의 진출 유망 분야로 꼽았다.보고서에 따르면 인도의 식품 제조·가공 및 포장 관련 산업이 급성장하고 있으나 현지 기업의 제조 기술력, 물류 인프라 등이 열악해 한국 포장재·가공기계·콜드체인 기술 수출과 현지 유통 기업 인수·합병(M&A)을 통한 진출이 유망하다. 또한 인도의 자동차 및 전기전자 산업은 연구·개발(R&D), 애프터서비스(A/S) 등에서 해외 기업에 주로 의존하고 있어 우리 기업의 기술력과 고객 관리 노하우를 바탕으로 현지 진출 성공 가능성이 높다는 진단이다.반면 미래 산업인 정보통신기술(ICT), 전자상거래, 스마트시티 등의 경우 우리 기업의 인도 내 경쟁력이 상대적으로 낮다는 판단이다. ICT와 전자상거래 산업은 미국, 중국 등 글로벌 기업과의 자본력 차이로 기술 및 투자 경쟁에서 뒤지며 인도에서 우리 기업의 인지도도 낮았다. 인도는 오는 2020년까지 100개 스마트시티를 구축하기 위해 대형 인프라 사업 발주를 추진하고 있지만 한국은 정부 차원의 프로젝트 참여 전략 및 지원이 부족한 실정이다.온라인 FPS(1인칭 시점 슈팅) 게임 '포인트 블랭크'를 세계 60여개국에 서비스하고 있는 게임 업체 제페토는 최근 무역협회와 만난 자리에서 인도 시장에서 거대 자본력을 앞세운 미국, 중국 기업과 경쟁하는 데 따른 어려움을 털어놨다. 제페토 조영일 본부장은 "인도 IT·통신 시장의 성공적인 진출을 위해서는 우리 정부가 국가 차원의 신기술 육성 지원 체계를 구축해야 한다"고 지적했다.인도 스마트시티 구축에 뛰어든 쌍용건설 또한 세계적 수준의 건설 기술을 보유하고 있지만 인도에 기본적인 인프라 환경 등이 제대로 갖춰지지 않아 시장 상황을 예의 주시하고 있다. 이경권 쌍용건설 인도지사장은 "인도 스마트시티 시장은 아직 초기 단계로 프로젝트 수주를 위해 국가 단위의 대규모 지원이 필요하다"고 강조했다.보고서는 우리 기업들이 인도 시장에서 성공하기 위한 방안으로 ▲유망 IT 기술 선정 및 기업 육성을 위해 각종 절차를 생략한 패스트트랙 제도 운영 ▲전자상거래 기업에 대한 세제 지원 ▲공적개발원조(ODA)를 통한 국가 주도 프로젝트 컨소시엄 활성화 ▲지속적인 금융 규제 완화 등을 제시했다.안근배 무역협회 무역정책지원본부장은 "우리나라가 인도 시장에서 일본, 미국, 중국 등 글로벌 기업과의 경쟁에서 우위를 점하기 위해서는 정부의 차세대 기술 개발 지원, 세제 혜택, 금융 지원 강화 등 다각적인 정책 지원이 시급하다"

