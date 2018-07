트와이스는 22일 오후 방송된 SBS '인기가요'에 출연해 1위를 차지했다.이날 방송에서는 그룹 에이핑크와 트와이스, 볼빨간사춘기가 각각 '1도 없어', 'Dance The Night Away', '여행'으로 1위 후보에 올랐다.이 가운데 1위를 차지한 트와이스는 "2주간 더운데 와준 원스에게 고맙다. 멤버들에게도 고맙다. 가수 선배들 멋진 무대 감사하다. 보면서 많이 배우겠다"라고 1위 소감을 전했다.이날 1위로 트와이스는 '인기가요'를 비롯해 MBC '쇼! 음악중심', KBS 2TV '뮤직뱅크' 등 가요 순위 프로그램 5관왕에 오르게 됐다.한편 이날 '인기가요'에는 승리, 세븐틴, 트리플H, 에이핑크, 마마무, 트와이스, 여자친구, 경리, 블랙핑크, 구구단 세미나, 청하, 온앤오프, 골든차일드, 엘리스, 마이틴, 바시티, 프로미스나인 등이 출연해 무대를 선보였다.

