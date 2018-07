"'수호신' 조현우, 현재 몸값 20억원"…AG 우승하면 더 오른다

21일(한국시간) 이적료 정보사이트 트랜스퍼마르크트에 따르면 조현우의 몸값은 2018 국제축구연맹(FIFA) 러시아월드컵 개막 직전 50만 유로(6억6000만원)에서 월드컵 직후이는 전 세계 골키퍼 중 214번째로 높은 평가 금액이다.조현우의 현재 몸값은 알리송의 약 50분의 1 수준이나 향후 더 오를 가능성이 크다.외신들은 조현우의 빅리그 입성 가능성을 크게 보고 있다.조현우는 2018 러시아월드컵에서 스웨덴전 1실점, 멕시코전 2실점, 독일전 무실점을 기록했다. 그가 허용한 3실점 중 두 골은 모두 PK를 통해 허용한 실점으로 이를 제외하면특히 그는 지난달 27일 러시아 카잔 아레나에서 열린 독일과의 경기에서 연이은 선방쇼를 선보이며 대한민국의 2-0 승리를 이끌었고 경기 이후 FIFA가 선정한 '최우수 선수'(Man Of the Match)에 선정되기도 했다.

