국산 '감염병 확산방지 시스템' 케냐서 호응

[아시아경제 김동표 기자] KT는 19일부터 21일까지 3일간 케냐 나이로비에서 열린 ‘한국-케냐 비즈니스 포럼’에 참여해 ‘감염병 확산방지 프로젝트’ 사례를 발표하고 국내 스타트업의 케냐 진출을 응원했다고 22일 밝혔다.‘한국-케냐 비즈니스 포럼’은 다양한 정부부처와 대한무역투자진흥공사(KOTRA)의 지원으로 국내 스타트업과 케냐 유망 IT기업간 파트너링, 현지 비즈니스 기회 발굴을 위해 케냐 캠핀스키 나이로비(Villa Rosa Kempinski Nairobi) 호텔에서 열렸다.행사가 열린 케냐의 수도 나이로비 서부지역은 아프리카의 실리콘밸리라는 뜻의 ‘실리콘사바나’로 불리며 아프리카 내 최적의 IT 창업 활동지로 꼽힌다.행사에는 이낙연 국무총리와 권영대 주케냐 대한민국 대사, 조셉 무케루(Joseph Mucheru) 케냐 정보통신부 장관을 비롯해 산업부, 외교부, 한국 수출입은행 등 기관과 관계자들이 참석했다.또 케냐 1위 통신사인 사파리콤 등 케냐 주요기업 30여 개사와 혁신기술 보유하고 아프리카 진출을 희망하는 유망 스타트업 15여 개가 참석해 성황을 이뤘다.KT는 이낙연 국무총리, 조셉 무케루 케냐 정보통신부 장관 등 주요 인사들이 참석한 가운데 한국, 케냐간 빅데이터 민간 협력의 대표적 사례인 ‘KT 감염병 확산방지 프로젝트’에 대해 발표해 주목 받았다.KT와 사파리콤은 지난해 5월 업무 협약을 체결하고 통신 빅데이터를 분석해 감염병 우려 지역에 방문한 국민에게 SMS를 발송하고 실시간 모니터링 시스템으로 국가 내 감염병 확산을 사전에 방지하는 프로젝트를 추진 중이다. KT는 행사에 참여한 케냐 정부 인사들과 현지 적용에 대한 구체적인 방안을 논의했다.KT는 사파리콤을 통해 국내 스타트업인 ‘닷(dot)’에서 개발한 스마트 점자 시계를 케냐 시각장애인들에게 기부했다. 감염병 확산방지 프로젝트는 문자메시지가 중요한 역할을 하지만 시각장애인들은 문자를 볼 수 없다는 것에 착안해 수혜층을 소외계층까지 넓히겠다는 의미를 담았다.또 전세계 시각장애인을 위한 스마트 점자기기 제작, 보급을 목표로 하는 국내 스타트업이 100만 명의 시각장애인이 거주하는 케냐를 시작으로 아프리카 시장 진출하는데도 도움이 될 것으로 보인다.

