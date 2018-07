혼란스러운 소비자 "수입맥주 4캔=1만원의 행복 끝난다 VS 안끝난다"

[아시아경제 이선애 기자] "1만원의 행복이 이제 사라지나요? 수입맥주 4캔에 1만원 시대가 끝난다는 뉴스가 많은데, 그렇지 않을 것이라는 기사도 있고 진짜 헷갈리고 혼란스럽네요."- 소비자 A 씨"가격은 기업이 다양한 조건을 고려해 결정하는 것입니다. 세금만으로 결정되는 것이 아니죠. 어떤 수입맥주는 세금이 더 늘고, 어떤 수입맥주는 줄어들 것입니다. 업체가 줄어든 세금만큼 가격을 인하한다면 고급 수입맥주를 오히려 1만원에 4캔 즐길 수 있게 되는 것이죠. 결국 브랜드마다 천차만별이 될 것으로 보인다. - 한국조세재정연구원 B 씨"기네스, 아사히, 기린, 산토리 등의 고급 수입 맥주는 더 저렴하게 즐길 수 있고 저가의 수입 맥주는 가격이 지금보다 비싸질 수 밖에 없어요. '4캔에 만원' 행사는 그대로 유지될 가능성이 높습니다 " -주류업체 영업담당 임원 C 씨"수입맥주 4캔=1만원의 행복은 진짜 끝나는 것일까" 소비자들은 혼란스럽다. 정부가 맥주 세금 부과 방식을 변경하기로 하면서 수입맥주 가격에 대한 관심이 뜨겁다. 수제맥주 업체를 비롯한 국내 맥주 제조사들은 '공정한 경쟁'이 가능해질 것이라며 환영하는 분위기이지만 소비자들은 맛있는 수입맥주를 더 이상 '4캔에 만원'으로 즐길 수 없을까 우려하고 있다. "4캔에 만원 사라진다", "6캔에 1만원 가능하다" 등 추측성 보도도 쏟아지면서 소비자들을 더욱 헷갈리게 하고 있는 것. 결론부터 말하자면 4캔에 1만원은 사라지지 않을 가능성이 크다.22일 관련 업계에 따르면 대표 주류업체들은 모두 "4캔에 1만원 행사는 그대로 유지될 가능성이 크다"고 공통된 주장을 펼치고 있다. 오히려 고급맥주들의 세금이 싸지면서 지금보다 더 저렴하게 즐길 수 있다는 주장이다.고급맥주를 수입해온 회사들은 종량세 전환이 오히려 과당경쟁을 막고 소비의 질을 높일 것으로 보고 있다. 1000원대의 싸구려 수입맥주가 자연스럽게 퇴출될 것이라는 분석이다.업계 관계자는 "이미 오래전부터 4캔=1만원 공식이 성립되었기 때문에 이번 세제 개편으로 사라지지는 않을 것"이라며 "오히려 아사히, 기네스 등 수입 가격 자체가 비싸 높은 세금을 내던 고급 맥주는 ℓ당 과세하는 방식으로 전환하면 지금보다 세금을 덜 낼 수 있기 때문에 소비자들에게 이득이 될 가능성이 크다"고 강조했다.또 다른 업계 관계자 역시 "아사히와 기네스, 기린, 산토리 등 고급 맥주들의 가격은 좀 더 저렴해지기 때문에 고급맥주 전성시대가 열리고, 수입맥주들의 가격은 평균 선에 몰릴 것"이라며 "저가 맥주가 퇴출되면서 국내 맥주 시장은 고급 위주의 새로운 질서가 정립될 것"이라고 전망했다.실제 관세청의 국가별 맥주 수입실적 자료에 따르면 지난달 말 기준 ℓ당 주세는 그리스 3063원·아이슬란드 2786원·영국 1278원·캐나다 1028원·아일랜드 1017원·일본 958원이다. 지난달 말 기준 환율과 국가별 관세율을 적용해 ℓ당 주세를 계산한 수치다.한편 맥주 세제개편안이 올해 세법 개정안에 포함되면 이르면 연말, 늦어도 내년부터 맥주 과세 체계가 바뀔 전망이다. 한국조세재정연구원은 지난 10일 대한상공회의소에서 '맥주 과세체계 개선방안'을 주제로 공청회를 개최했다. 주제발표를 맡은 홍범교 조세연 선임연구위원은 글로벌 맥주기업의 적극적인 해외진출과 소비자 기호 변화 등 여건 변화로 인해 국내 맥주 시장에서 수입맥주가 차지하는 비중이 2013년 4.7%에서 2017년 16.7%(추정)로 급증했다고 분석했다. 연평균 37%에 달하는 엄청난 성장률이다.국산맥주나 수입맥주나 72%의 주세가 부과되는 것은 같다. 하지만 세금을 부과하는 기준인 과세표준이 국산맥주는 제조비용과 판매관리비, 국내 이윤 등을 포함해 정해지는 반면, 수입맥주는 수입신고가격을 기준으로 정해진다. 신축성이 높은 신고가격이 기준인 수입맥주의 경쟁력이 높아질 수밖에 없는 구조다.홍 연구위원은 이같은 문제점을 해결하기 위해 맥주에 한해 과세체계를 종가세에서 종량세로 전환해야한다고 제안했다. 종량세는 가격이 아니라 수량이나 중량을 기준으로 과세하는 것을 뜻한다.정부가 맥주에 한해 종량세 적용을 검토하는 이유는 맥주의 경제 유발 효과 때문이다. 오비맥주, 하이트진로, 롯데주류 등 대기업 맥주 3사의 맥주 생산 관련 직접고용 인원은 5000~6000여명. 포장재 제조사와 운송업체 등 하도급업체 약 2000개를 포함하면 수만 명의 일자리가 걸려 있다.이대로 가다간 맥주 공장 엑소더스가 이어질 것이라는 우려가 나오면서 주세법 개정이 탄력을 받은 것으로, 단순히 국산 맥주의 시장점유율 회복 차원의 문제가 아니다"라고 강조했다.

