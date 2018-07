광주교육정보원, 중등독서체험프로그램 ‘책 읽고 꿈 익고’ 실시

[아시아경제 호남취재본부 문승용 기자]광주 시내 16개 중학교의 독서토론동아리 학생 115명과 인솔교사 18명이 참석한 가운데 진행된 이번 행사는 학생들에게 사전에 제시된 주제도서 ‘나의 꿈, 나의 길(안도현, 정호승, 한비야 저)’을 읽고 실시한 수행과제를 전시 관람하는 것부터 시작돼, 오프닝 공연, 그림책 강연, 부스 체험의 형태로 이어져서 진행됐다.조대여중 3학년 학생들로 구성된 공연팀이 학생들의 꿈을 응원한다는 의미로 ‘거위의 꿈’과 ‘You raise me up’ 두 곡을 플롯, 클라리넷 앙상블로 연주했고, 이어서 노미숙 강사와 함께 하는 그림책 강연이 진행됐다. 꿈과 관련한 다양한 그림책을 학생들과 함께 읽고 생각을 나누는 시간을 통해, 학생들은 자신의 꿈과 진로에 대해 고민하는 시간을 가질 수 있었다.또한, 자신의 꿈과 관련한 다짐의 문구를 캘리그라피로 표현하는 활동, 자신만의 꿈 텀블러를 제작하는 활동, 꿈에 대한 다짐과 행사에 대한 소감으로 나무를 꾸며보는 꿈나무 꾸미기 활동 등의 다양한 활동을 통해, 진로와 연계된 독서체험행사가 진행됐다.행사에 참가한 조대여중 나운영 학생은 “꿈에 대해서 진지하게 고민해 볼 시간이 없었는데, 오늘 이 행사에 참가함으로써 진로에 대해 진지하게 고민해 볼 계기를 마련한 것 같아서 뜻깊었다”고 소감을 밝혔다.평동중학교 전지영 교사는 “학생들과 함께 주제 도서를 읽은 후, 꿈을 주제로 강연도 듣고 다양한 체험도 할 수 있어서 좋았다”며 “앞으로도 독서와 관련한 다양한 체험 행사가 개최돼 학생들과 참여할 수 있는 기회가 많았으면 좋겠다”고 말했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.