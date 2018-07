"무슨 수 써도 '차트인'해야"…음원순위 조작 의혹에 윤종신·박진영 쓴소리

최근 불거진 '음원 사재기 의혹'에 대해 윤종신과 박진영이 쓴소리를 했다.가수 숀의 사재기 논란은 지난 6월27일 발매한 미니앨범 'Take'의 수록곡 'Way back Home'이 지난 17일 갑작스럽게 음원차트 1위를 차지하면서 시작됐다. 이 곡은 발표 당시엔 큰 주목을 받지 못했으나 발표 21일 만에 차트를 역주행하게 돼 이같은 의혹이 불거졌다.18일 윤종신은 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 "차트는 현상의 반영인데 차트가 현상을 만드니 차트에 어떡하든 올리는 게 목표가 된 현실"라며 "실시간 차트와 '톱 100' 전체재생 이 두가지는 확실히 문제라고 본다. 많은 사람이 확고한 취향을 가지도록 유도하고 돕는 플랫폼이 되어야 한다"고 지적했다.이어 "음원사이트 첫 페이지가 개인별로 자동 큐레이션 되어야 한다"며 음원차트 '톱 100' 전체재생 버튼을 없애는 방안을 제안했다. 윤종신은 "그 많은 개인 음악 취향 데이터를 갖다 바치는데 왜 내가 원하는 음악과 뮤지션 소식보다 그들이 알리고자 하는 소식과 음악을 봐야 하는가"라고 토로했다.또한 "차트에 이름을 올린 사람들은 부가 이익을 얻는다. 어떻게해서든 '차트 인' 해야 한다. 무슨 수를 써서라도"라고 말했다.앞서 가수 겸 프로듀서 박진영도 자신의 SNS를 통해 "공정한 경쟁과 평가는 어느 분야가 발전하는데 초석이 된다. 최근 음원 순위조작에 관한 의혹들이 제기돼 의혹을 제기한 분, 받는 분들 모두 힘든 시간을 보내고 있다. 제기된 의혹들이 명백히 밝혀져 하루빨리 아티스트분들과 회사들이 본래의 업무에 집중할 수 있게 되기를 바란다"고 말했다.한편 숀의 소속사 디씨톰엔터테인먼트 측은 18일 공식 자료를 통해 "일체의 음원차트 조작 및 불법적인 행위는 없었다"며 "향후 발생하는 명예훼손 및 추가적인 피해 사례들에 대해서도 합의 없이 가능한 법률적 조치를 취할 예정"이라고 밝혔다.

