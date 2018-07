로봇이 덜 붐비는 출국장 알려준다…LG CNS, 로봇 플랫폼 '오롯' 출시

[아시아경제 한진주 기자] LG CNS가 로봇 서비스 플랫폼 '오롯(Orott)'을 출시했다. 오롯은 물류센터나 쇼핑몰 등 기업의 IT시스템과 로봇을 연계하고 임무를 부여하는 역할을 한다.19일 LG CNS는 IT 서비스 업계 최초로 로봇 서비스 플랫폼 '오롯'을 출시했다고 밝혔다. 오롯은 로봇을 제어하거나 임무를 지시하는 지휘본부 역할을 하며 기업과 로봇 제조사 사이에서 로봇 운영을 최적화할 수 있게 돕는다.LG CNS는 인천국제공항 안내 로봇 ‘에어스타(AIRSTAR)’에 오롯을 최초로 적용했다.공항 IT시스템과 연계해 여러 대의 로봇을 제어한다. 예를 들면 오롯이 출국장 혼잡도 상태를 분석해 로봇에게 전달하면, 로봇이 이용객들에게 대기시간이 적은 출국장을 안내해준다. 현오롯은 공항이나 쇼핑몰ㆍ물류센터 등의 IT시스템과 연계해 로봇을 관제하고 상태ㆍ콘텐츠를 관리하는 역할을 한다. LG CNS의 오롯은 마곡 LG사이언스파크 전시장에서 방문객 에스코트와 전시 부스별 로봇 콘텐츠를오롯에 적용된 기술은 LG CNS의 인공지능(AI) 빅데이터 플랫폼 '디에이피'와 사물인터넷(IoT) 플랫폼 '인피오티'다. 디에이피는 데이터를 분석해 지능형 서비스를 만들어낸다. 인피오티가 적용돼 오롯을 국내외에 출시된 모든 로봇과 연동할 수 있으며 이밖에도 로봇 제어·상태 모니터링·콘텐츠 제공·서비스 운영과 통계분석 등을 이용할 수 있다.조인행

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.