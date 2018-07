美 Fed "모든 지역서 무역전쟁 우려…가격 오르고 공급망 혼란"(종합)

Fed는 이날 발표한 경기동향 보고서 '베이지북'을 통해 모든 지역에서 관세 갈등에 대한 우려가 나왔다고 전했다. 베이지북은 12개 지역 연방준비은행이 관할 지역 경제 흐름을 평가한 것으로, 통화정책 결정기구인 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 때 기초 자료로 쓰인다.Fed는 "무역 정책의 불확실성을 우려한 업체들이 많았다"며 "많은 지역에서 새로운 관세 정책 탓에 가격이 상승하고 공급망에 혼란이 벌어지고 있다"고 전했다.그러나 Fed는 대부분 지역에서 완만한 속도로 고용이 증가하고 경기 확장세도 이어지고 있다고 미 경제 상황이 전반적으론 탄탄하다고 설명했다.제롬 파월 Fed 의장 역시 무역전쟁에 대해 조심스럽게 접근하면서도, 미 경기에 대한 자신감을 내비치며 점진적 금리인상은 지속하겠다는 뜻을 밝혔다.이어 "일단 어떤 국가가 관세를 부과하기 시작하고 다른 국가가 이에 보복 관세로 대응하면 무역 긴장을 완화하기 어렵게 된다"며 "정책 입안자들은 벗어나기 어려운 이 길을 걷는 데 조심해야 한다"고 강조했다.파월 의장은 전날 상원 은행위에서도 "현재로서(for now) 최선의 길은 점진적인 금리 인상을 기조를 유지하는 것"이라고 밝혔다. WSJ는 파월 의장이 "현재로서"라는 표현을 사용한 것은 연준이 최근 글로벌 무역전쟁으로 인해 고조되고 있는 불확실성으로 인해 기준금리 인상의 상황이 바뀔 수도 있음을 드러내고 있는 것이라고 풀이했다.Fed는 오는 31일부터 8월1일까지 양일 간 이어지는 회의를 통해 기준금리를 결정한다.한편,미국외교협회(CFR) 주최로 2008년 금융위기의 교훈을 논의하는 자리에서 미장단기 국채수익률 전도 현상은 이미 연준의 시장 개입 등의 영향으로 인해 왜곡됐을 수 있을뿐더러, 다른 미국 경제 지표 모두가 좋다는 점을 감안할 때 현 상황에서 미국 경제의 경기 침체를 예단할 수 없다는 것이다. 파이낸셜타임스(FT) 역시 많은 전문가의 경우 각국 중앙은행의 전례가 없는 양적완화 정책 등의 영향으로 채권시장이 왜곡된 상태라고 언급했다.한편 버냉키 의장은 미국 재정적자에 대해서도 우려를 제기했다. 단기적으로 우려할 상황은 아니지만, 경제 상황이 지금과 같이 좋을 때 재정 문제를 해결하기 위한 노력에 나서야 한다고 주장했다

