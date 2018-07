도이치모터스, 상반기 영업이익 185억원 기록

[팍스넷데일리 김경훈 기자]는 영업(잠정)실적 공시를 통해 올해 상반기 연결 재무제표 기준 매출액 5984억4700만원, 영업이익 184억7500만원을 기록하며 전년동기 대비 각각 36.4%, 241.1% 상승했다고 18일 밝혔다. 당기순이익도 128억6900만원으로 393.7% 성장했다.회사 관계자는 “지난해부터 본격적으로 투자한 A/S 부문의 수익성이 극대화되면서 영업이익이 직전 분기 대비 약 두 배 가까이 성장했다”며 “우리나라 수입차 시장 규모가 크게 성장함에 따라 이 부문에서 고수익이 지속될 것”이라고 분석했다.는 올해 하반기부터 복합중고차매매플랫폼인 수원 도이치오토월드의 공사진행률이 가속화됨에 따라 분양 이익도 상당 부분 반영될 것으로 기대하고 있다. 회사는 플랫폼 사업을 본격적으로 시작하는 2020년부터는 임대 및 운영 수익으로 도이치오토월드에서만 연간 약 120억원 이상의 영업이익을 거둘 것으로 내다보고 있다.김경훈 기자 lamu90@paxnet.kr

