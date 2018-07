[과학을읽다]①머피·샐리·줄리의 법칙은 '미신?'

세차하는데 비가 오는군요. 일이 잘 풀리지 않고 꼬이기만 할 때 사람들은 '머피의 법칙'이라고 현상을 표현합니다.[그림=아시아경제 오성수 화백]

니 비가 내립니다. 직장인의 경우는 더 많은 머피의 법칙을 경험합니다. 평소 지각 한 번 안하다가 어쩌다 한 번 했는데 회의시간에

사가 근태를 지적하고, 너무 바빠서 카톡에 답도 못하고 있다가 일 끝나고 겨우 답을 찍는데 상사가 지나가다가 보고 있는 경우

등 황당한 경우가 적지 않습니다.

받을 수 있는 것은 머피의 법칙은 나에게만 일어나는 현상이 아니라 누구에게나 일어나고 있는 보편적인 현상이라는 사실입니다.

때」에서 주인공 맥 라이언이 엎어지고 넘어져도 결국은 해피엔딩으로 나아가는 샐리의 모습에서 힌트를 얻어 탄생한 말입니다.

엘리베이터를 탔는데 나 다음 사람이 타니 중량 초과더라 등이 샐리의 법칙에 해당할 수 있습니다.

을 일컫습니다. 마음 속으로 간절히 바라는 일은 예상치 못한 과정을 통해서라도 필연적으로 이루어진다는 법칙이지요.

로부터 지갑을 선물 받는 것 등이 줄리의 법칙에 적용되는 경우입니다.

도록 도울 걸세. 누구나 간절히 원하면 이루어진다는 이 지구의 위대한 진리 때문이야."라고 표현합니다. 줄리의 법칙은 성공과 행운

은 간절한 바람과 의지에 있다고 판단합니다. 머피와 샐리가 '운'에 초점을 맞추고 있다면 줄리는 사람의 '의지'에 초점을 맞추고 있

는 것입니다.

보면 나머지 두 법칙도 심리적·통계적 현상이 복합돼 나타난 일종의 과학 법칙이라는 점을 알 수 있습니다.

실험을 거듭했습니다. 그런데 실험값이 계속해서 0이 나오면서 실험은 계속해서 실패하고 맙니다.

일을 하는 방법에는 여러 가지가 있고, 그 중 하나가 문제를 일으킬 수 있다면 누군가는 꼭 그 방법을 사용한다'는 확신을 갖고 이를

법칙화합니다. 이 공로로 머피는 2003년 노벨상을 희화한 '이그(IG) 노벨상' 공학상을 수상하기도 합니다.

실수와 오점을 해결할 수 있다"라는 교훈적인 발언을 하게 됩니다. 이 발언에서 "잘못될 수 있는 일은 결국 잘못되기 마련이다.(If

Anything Can Go Wrong, It Will)"는 부분을 부각해 일종의 징크스화 시킨 것이 머피의 법칙으로 확대, 재생산된 것이지요.

로 이루어지는 것을 말합니다. 실패할 확률이 매우 낮은 일을 할 때 일이 아무 문제 없이 해결되면 당연한 일로 치부돼 기억하지 않

습니다. 그러나 그 일을 실패했다면 기억에 남게 됩니다. 그런 일이 반복된다면 성공한 사례는 아예 기억하지 않고 실패한 사례만

기억해서 모든 일이 실패하는 것처럼 느껴지는 것과 같은 이치입니다.

