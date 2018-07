GIST, 프랑스 ‘소르본 대학’과 MoU 체결

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] GIST(지스트, 총장 문승현)는 지난 6월 8일 프랑스 파리에 위치한 소르본 대학(Sorbonne Universit?, 총장 Jean Chambaz)과 Physical Chemistry 분야에 대한 인력 교류 및 공동 연구 협력을 위한 MoU를 체결했다고 밝혔다.GIST 문봉진 물리·광과학과 교수 연구팀은 2015년부터 프랑스 파리의 소르본 대학 물리화학부(Laboratoire de Chimie Physiqes Matiere et Rayonnement)의 연구팀(Jean-Jacques Gallets, Fabrice Bournel, Jean Francois)과 공동연구를 수행하기 시작했다.2015년 당시 소르본 대학 연구진은 파리 Soleil 방사광가속기 연구소에 ‘상압광전자분광기’라는 특수실험장치를 구축하고 있었으며, 문봉진 교수 연구팀은 상압광전자분광기 응용연구를 진행하고자 소르본 대학 그룹과 접촉을 시도하며 자연스럽게 공동연구의 기초가 마련됐다.두 연구팀의 공동연구주제는 “방사광 X-선을 활용한 물질 표면·계면의 물리적·화학적 반응 특성을 실시간으로 관측”하는 도전적인 연구로서 차세대 촉매재료 및 미래 에너지소재개발에 중요한 역할을 한다.2015년 9월, GIST 연구팀의 소르본 대학 방문을 시작으로 2016년에는 소르본 대학의 Francois Rochet 교수가 GIST를 방문했다. 2017년 4월에는 GIST에서 개최한 Operando Science Workshop에 소르본 대학 Jean-Jacques Gallets, Fabrice Bournel 교수진이 참가해 공동연구를 도모했다.뿐만 아니라 2016년부터 2017년에는 GIST 연구팀이 소르본 대학의 실험장비 사용을 위해 4차례 이상 방문해 공동실험 및 연구를 진행했다.양 대학의 공동연구팀은 현재까지 많은 국제학회에서 공동연구결과를 발표했으며, 국제 SCI저널에 2편의 논문을 게재했다.GIST 문승현 총장은 “이번 협약이 양 기관의 핵심 역량을 총 결집하는 중요한 계기가 돼 앞으로 더 많은 우수한 연구성과가 창출되기를 기대하”며 “한국과 프랑스의 협력 교류 활성화에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있기를 바란다”고 말했다.향후 GIST와 소르본 대학은 이번 MoU체결을 기반으로 교환학생 프로그램, 공동워크숍을 포함한 다양한 협력활동을 더욱 증진해 나갈 계획이다.

