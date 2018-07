南·北 'A' 中 'A-' 美 'C-' 日 'D'

[아시아경제 백종민 외교안보담당 선임기자] 남과 북 'A' 중국 'A-' 미국 'C-' 일본 'D'.진보성향인 미국의 싱크탱크 브루킹스 연구소가 싱가포르 북미 정상회담 이후 국가 별로 평가한 한 달 간의 성적표다.연구소는 최근 발간한 보고서에서 북한이 어떠한 비핵화와 미사일 프로그램 중단 합의 없이도 미국의 극단적인 압박을 성공적으로 줄였다며 'A'학점을 줬다. 회담을 계기로 김정은 북한 국무위원장은 세계적인 지도자로 거듭났다고 했다. 미국이 주도한 대북 경제 제재는 무너지기 시작했고 군사적 압박도 줄은 데다 중국과의 관계도 개선됐다. 이보다 더 좋을 수 없는 성과라는 해석이다.한국도 김 위원장을 트럼프 대통령과 협상 테이블에 끌어들여 한국에 대한 공격 의사가 없다는 발언을 끌어냈다. 문재인 대통령의 달빛 정책도 탄력을 받게 됐다며 북한과 같은 'A'로 평가했다. 문 대통령의 지지율이 고공 행진하고 있는 것도 부수 효과로 거론했다. 연구소는 문 대통령이 트럼프 대통령과 김 위원장 사이에서 중매쟁이 역할을 잘 했다고 평했다.남북에 비해 낮은 평가를 받았지만 중국도 'A-'라는 훌륭한 등급을 받았다. 김 위원장의 3차 방중을 통해 양국 관계를 더욱 공고히 하면서 한반도 변화에 중국이 빠질 수 없다는 점을 명확히 했다. 트럼프 대통령이 주한미군 철수를 선택한다면 중국이 최고 우등생이 될 가능성이 크다.이번 회담에서 별다른 역할이 없었던 러시아도 B+를 받은 반면 일본과 미국에는 형편 없는 점수가 매겨졌다.미국은 거듭되는 트럼프 대통령의 자화자찬에도 불구하고 'C-'에 그쳤다. 별다른 행보를 보이지 않은 러시아 보다 못한 점수다. 연구소는 한반도 전쟁의 위험이 줄어 든 것을 성과로 봤다. 반면 북핵 사태 해결을 위한 국제 제재의 공조가 무너지기 시작했다. 북한의 의도에 따라 한·미간 비핵화의 시간표와 전략에 대한 시각이 어긋날 수 있다고 주장했다. 미국만 바라보던 일본에는 불안감만 남겼다. 심지어 중국과의 무역 갈등이 벌어지며 중국이 북한 비핵화 압박 대열에서 이탈하게 만들었다고 비판했다.일본은 낙제점인 'D'를 받았다. 북한의 비핵화가 지연되고 일본을 위협하는 중거리 미사일에 대한 언급이 없었다. 일본이 희망하던 납치자 문제도 거론되지 않았다. 트럼프 대통령은 미국이 북한의 위협에서 벗어났다고 했지만 일본의 불안은 해소된 게 없다. 오히려 트럼프 대통령의 주한미군 철수 언급으로 주일 미군 문제가 불거지고 있다. 심지어 북한은 여전히 일본의 대화 요청에 답하지 않고 있다. 외톨이가 지금 일본의 현실이다.

