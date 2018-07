서초구, 청년 외국계기업 취업연계 위해 팔 걷어

[아시아경제 박종일 기자] 서초구(구청장 조은희)가 19일 오후 2시 구청 2층 대강당에서 외국계 기업 인사담당을 초청해 청년 실업문제 해소를 위한 취업특강을 개최한다.이번 특강은 구가 외국계기업 취업을 희망하는 청년들의 체계적인 준비 지원을 위해 실제 채용 업무를 맡는 인사담당자를 특별히 초청, 진행한다.1부는 외국계기업 채용사이트 잡포스팅의 ‘외국계 기업 취업전략’ 주제로 외국계 기업 채용 절차, 영문이력서 작성 방법, 면접 유형 및 준비법 등에 대해 설명, 2부는 한국오라클·부루벨코리아·유니클로 기업의 ‘채용정보 강의 및 일문일답’으로 진행된다.특히 이번 강의는 국내기업과 채용 방식이 상이한 외국계기업 취업에 필요한 다양하고 차별화된 정보를 전문 컨설턴트와 인사담당자가 직접 설명해 청년들의 취업준비에 실질적인 도움을 줄 것으로 기대된다.참가 희망자는 별도 신청없이 행사당일 구청 2층 대강당에서 선착순 입장 가능하다.구가 이런 행사를 개최하게 된 데에는 일과 삶의 균형을 뜻하는 ‘워라밸(Work and Life Balance)’ 문화가 확산됨에 따라 수평적 기업문화, 다양한 복지혜택 등 많은 장점을 가진 외국계기업 취업에 대한 청년들의 선호도가 꾸준히 증가하고 있어서다.구는 그간 적극적인 일자리 취업지원을 위한 '기업 인사담당자 취업특강'을 총 11회 개최해 삼성전자·KOTRA·한국전력공사 등 20개 굴지 기업이 참여, 총 2500여명의 취업준비생과 학부모가 도움을 받아 큰 호응을 받았다.궁금한 사항은 구청 일자리과(☎2155-8759)로 문의가능하며 행사장에서 ‘서초구 인재풀’에 가입시 추가로 각종 취업 정보 및 행사 안내를 받을 수 있다.조은희 구청장은 “경기 침체로 청년들이 일자리 찾기가 쉽지 않지만 이번 외국계기업 취업특강이 취업 성공의 새로운 기회가 되기를 바란다”고 말했다.

