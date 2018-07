방탄소년단 정국, 세 번째 ‘G.C.F’ 공개…“감동 받을 수밖에”

사진=유튜브 ‘BANGTANTV’-‘G.C.F in USA’ 캡처

이번에 공개된 영상의 배경음악인 Lost Kings의 ‘When We Were Young’은 영상이 공개된 뒤 국내 주요 음원사이트 실시간 검색어 1위에 올랐다.

위진솔 기자 honestywe@asiae.co.kr









<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

[아시아경제 위진솔 기자] 그룹 방탄소년단 정국이 팬들을 위해 제작한 ‘G.C.F in USA’ 편을 공개했다.지난 16일 정국은 방탄소년단 공식 트위터와 유튜브를 통해 ‘G.C.F in USA’라는 제목의 영상을 게재했다.‘G.C.F’(Golden Closet Film) 시리즈는 정국이 촬영부터 편집까지 모든 과정을 맡아 제작하는 영상으로, 앞서 ‘G.C.F in Tokyo’와 ‘G.C.F in Osaka’ 편이 공개됐다. 세 영상은 17일 기준 각 970만, 530만, 240만 뷰의 조회수를 돌파했다.이번에 공개된 ‘G.C.F in USA’는 방탄소년단이 지난 5월 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’를 발매하고, 컴백 무대 공개와 톱소셜 아티스트 상을 수상하기 위해 ‘2018 빌보드 뮤직 어워드’에 참석하던 당시를 담았다.정국이 영상의 배경음악으로 선정한 곡 역시 화제를 모았다.앞선 영상의 배경음악이었던 ‘Your Side of the Bed’의 경우, 원곡 가수 Loote가 직접 본인의 트위터 계정으로 정국의 영상을 리트윗하며 “감사하다. p.s. 우리 콜라보레이션 하자”는 메시지를 남긴 바 있다.한편 공개된 영상에 팬들은 “정국이가 없는 시간 쪼개가며 영상 배우고 찍고 만들고 편집했을 생각하면 감동 받을 수밖에” “막내가 형들 바라보는 시선이 이렇게 따뜻하네” “눈물 오조오억 방울 흘렸다” “정국이가 건네주는 편지처럼 느껴진다. 몽글함이 느껴져서 슬프다” “형들을 사랑하는 정국이를 사랑하는 나네” “얼마나 마음을 깊게 썼는지가 느껴져” “누나는 이래서 정국이 못 놓아...”라며 고마움을 전했다.