축구선수 손흥민과 배우 류준열이 친분을 과시하며 마지막 인사를 전했다.16일 손흥민은 자신의 인스타그램 스토리를 통해 류준열과 다정하게 포옹하는 모습을 게재했다.공개된 사진 속 손흥민은 영국 출국을 앞둔 모습으로 류준열 이별의 포옹을 하고 있다.특히 손흥민은 영상과 함께 “See you soon bro(다시 만나자)"라는 글을 남겨 류준열을 향한 남다른 애정을 드러냈다.두 사람의 친분에 네티즌들 역시 “진짜 친한가 봐”, “둘이 친한 거 적극 환영”, “흥민아 가서도 잘해라” 등의 반응을 보였다.한편 소속팀 토트넘에 합류하기 위해 출국한 손흥민은 2018 자카르타-팔렘방 아시안게임 합류 시기에 대해 구단과 최종 조율을 할 예정이다.

