연간 100만 마리 도축하는 나라...'개 식용 금지' 법제화 촉구

“150년 전 미국에서 노예제가 금지되면서 그에 수반한 끔찍한 문화가 사라졌듯이, 한국에서도 식용 개 도살이 사회통념상 더 이상 받아들여지지 않는 과거의 문화로 사라질 수 있도록 한국 정부가 나설 것을 촉구한다” (크리스 드로즈 ‘동물을 위한 마지막 희망 (Last Chance for Animals·이하 LCA)’ 대표)

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.