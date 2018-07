그룹 엑소-첸백시(시우민, 백현, 첸)가 국내 첫 공식 팬미팅을 개최한다.엑소-첸백시는 오는 8월4일과 5일 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 ‘EXO-CBX Fan Event “Summer Vacation with EXO-CBX”’를 열고 팬들과 시간을 보낼 예정이다.특히 이번 팬미팅은 ‘신나는 여름 휴가’를 주제로, 엑소-첸백시의 무대와 토크, 게임 등이 팬미팅 프로그램으로 진행될 예정이다.팬미팅 티켓 예매는 오는 19일 오후 8시부터 인터넷 예매 사이트 YES24에서 진행된다.한편 엑소-첸백시는 지난 4월 발표한 두 번째 미니앨범 ‘Blooming Days(블루밍 데이즈)’로 국내외 각종 음원 차트 1위를 기록하는 것은 물론, 일본에서도 지난 5월 발매한 첫 정규 앨범 ‘MAGIC(매직)’으로 오리콘 위클리 앨범 차트 1위에 오른 바 있다.

