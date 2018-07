LG G7, 열정의 '중남미 시장' 진출

[아시아경제 임온유 기자] LG전자 전략 스마트폰 'G7 씽큐'가 브라질, 멕시코 등 중남미 시장 공략을 시작했다.LG전자는 17일 "이로써 G7이 북미, 중남미, 아프리카, 아시아, 유럽, CIS 등 핵심 지역에 모두 출시됐다"며 "본격적으로 프리미엄 스마트폰 시장을 공략할 것"이라고 밝혔다.LG전자에 따르면 중남미 시장 현지에서 G7에 대한 호평이 이어지고 있다. 브라질 유력 매체 오 글로보는 "햇빛 아래서도 선명한 디스플레이, 놀라운 사운드, 넓게 찍을 수 있는 광각 렌즈와 알아서 최적의 화질을 제공하는 인공지능(AI) 카메라를 갖췄다"며 "G7은 의심의 여지 없이 최고 성능을 탑재한 폰"이라고 평가했다. IT 매체 투도 셀룰라도 "혁신적인 기능을 갖춘 동급 최강의 스마트폰"이라고 평가했다.LG전자 MC해외영업그룹장 마창민 전무는 "뛰어난 그립감, 탁월한 광각 렌즈, 붐박스 스피커와 고품격 사운드 등 해외에서 호평 받은 장점을 바탕으로 세계 프리미엄 시장에서 고객들의 마음을 사로잡을 것"이라고 말했다.

