조폐공사, 남북정상 얼굴 ‘한반도 평화’ 기념메달 출시

[아시아경제(대전) 정일웅 기자]한국조폐공사는 16일 서울 충정로 풍산빌딩에서 ‘한반도 평화 기념메달(평화, 새로운 시작·PEACE, A NEW START)’을 공개, 시판에 나선다고 밝혔다.메달은 4·27 남북정상회담과 6·12 북미정상회담을 기념하고 통일기금을 조성하는 취지로 기획됐다.메달 앞면에는 신장식 작가의 작품 ‘상팔담에서 본 금강산’을 배경으로 한 문 대통령, 김 국무위원장의 모습과 한반도 지형이 담겼고 뒷면에는 남북정상회담 당시 두 정상이 군사분계선을 넘는 장면과 회담 당시의 슬로건 ‘평화, 새로운 시작’이 서체 그대로 담겼다.특히 조폐공사는 사상 처음으로 남북 두 정상의 모습을 기념메달에 새겨 의미를 더했다.기념메달은 금메달, 은메달, 황동메달 3종으로 제작되며 수량은 금메달 3000개, 은메달 3만개, 동메달 5만개로 한정된다. 판매가격은 금메달 119만원, 은메달 8만9000원, 동메달 3만2000원으로 책정됐으며 판매 수익금 일부는 통일기금으로 기부될 예정이다.조폐공사는 조폐공사 쇼핑몰, 현대H몰, 더현대닷컴 등 온라인에서 이달 16일~내달 3일까지 그리고 국민·기업·농협·수협·신한·부산은행 등 시중은행과 우체국·풍산화동양행 등을 통해선 이달 17일~31일 각각 선착순 예약을 받아 기념메달을 판매한다.‘한반도 평화 기념메달’은 국내 뿐 아니라 해외에서도 판매되며 해외 판권은 싱가포르 조폐국이 받아 진행한다.싱가포르는 북미정상회담이 열린 곳으로 현지 조폐국은 북미정상회담을 기념하기 위해 자체 제작한 기념메달을 싱가포르에서 동시에 공개했다.단 싱가포르 조폐국이 제작한 기념메달 앞면에는 미국과 북한의 국기가 세로 형태의 컬러로 배치되고 뒷면에는 트럼프 대통령과 김정은 국무위원장이 악수하는 손을 ‘북미 정상회담 합의문’과 함께 담았다. 또 우측 하단에는 기자회견 당시 사용된 한글 문구 ‘싱가포르 회담’이 각인됐다.싱가포르 조폐국 기념 금·은메달은 한국과 해외 시장을 겨냥해 새롭게 디자인된 ‘시리즈 2’로 시리즈 첫 작품의 잔량은 국내 및 해외 판매권자인 풍산화동양행에서만 판매한다.‘북미 정상회담 기념메달’은 금메달 1500개 한정·각 121만원, 은메달 7500개 한정·각 9만9000원, 니켈도금메달 수량 무제한·각 3만3000원에 시판된다. 이 메달은 조폐공사의 ‘한반도 평화 기념메달’의 동메달만 니켈도금 아연메달로 제작됐을 뿐 다른 규격에선 모두 동일하게 적용됐다.조폐공사 조용만 사장은 “한반도 평화 기념메달을 선보이게 돼 기쁘다”며 “통일로 가는 걸음이 앞으로도 꾸준히 계속되길 국민과 함께 소망한다”고 말했다.

