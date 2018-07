'인도로 가는 길' 윤종규 회장, 막오른 '서남아 전략 '

[아시아경제 유인호 기자]"해외 시장만이 우리가 살길이다. 여기서 기회를 찾아야 한다".윤종규 KB금융그룹 회장이 하반기 화두로 해외 시장 공략을 제시했다. 윤 회장은 '2018년 하반기 그룹 경영진 워크숍'에 참석, 하반기 해외시장에 대해 강조했다.윤 회장은 앞서 홍콩ㆍ싱가포르 기업설명회(IR)와 문재인 대통령 경제사절단으로 인도를 다녀온 바 있다.그는 "인도가 글로벌 기업과 금융사들의 각축장인 것을 확인할 수 있었다"며 "인도네시아, 베트남 등 동남아시아 함께 인도 등 서남아시아에 대한 전략을 재수립해야 한다"고 주문했다. 그러면서 "은행, 증권, 보험, 카드, 캐피탈 등 전계열사 경영진들이 이곳에 대한 관심을 가져달라"고 재차 당부했다.KB금융은 최근 인도 현지 금융시장 공략을 위한 교두보를 확보했다. 인도 2위 국영은행인 바로다은행(Bank of Baroda)과 손잡과 인도 진출을 본격화한 상태다. 바로다은행은 5400여개의 지점과 5만2000여명의 직원의 초대형 은행이다.KB금융은 바로다은행의 현지 네트워크를 활용한 개인금융 및 기업ㆍ무역금융분야와 카드사업, 모바일 지불결제분야 등의 사업 확대를 기대하고 있다.우선, KB국민은행이 추진하고 있는 인도 구르가온 지점이 세워지면 바로다은행을 통한 인도 루피화를 활용한 자금 조달을 할 수 있을 것으로 예상된다. 바로다은행의 네트워크 및 고객 기반 등을 활용해 인도 신디케이션 론에 안정적으로 참여할 수 있고, 인도에 진출한 한국 기업 및 한국에 진출한 인도 기업을 대상으로 다양한 금융 서비스를 제공할 수 있을 것으로 보인다.KB국민카드는 인도 정부의 디지털정책(Digital India) 기조에 맞춰 한국의 결제 기술 역량을 활용해 바로다은행과 함께 모바일결제, 개인회원 및 가맹점 대상 부가 서비스 제공, 비대면 금융상품 판매 등 디지털 지불결제 시스템을 마련한다.윤 회장은 워크숍에서 최근 금융권 최대 과제로 떠오른 '소비자 보호'의 중요성에 대해서도 다시 한번 강조했다. 이번 워크숍에서는 첫 번째 순서로 전체 경영진들이 '고객들의 생생한 목소리'를 담은 영상 시청을 통해 '고객중심 경영'의 중요성을 되새기는 시간을 가진 것도 이같은 배경에서다.그는 "KB가 디지털 시대에 혁신을 선도하고 미래금융의 이니셔티브를 확고히 할 것과 고객중심 경영에 더욱 박차를 가해야 한다"고 말했다.

