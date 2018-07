BBC, 프랑스vs크로아티아 평점 공개…음바페·그리즈만·페리시치 최고점

[아시아경제 김성현 기자] 프랑스가 크로아티아를 꺾고 2018 국제축구연맹(FIFA) 러시아 월드컵 우승 트로피를 차지했다.16일 오전 0시 러시아 루즈니키 스타디움에서 열린 FIFA 러시아 월드컵 결승전에서 프랑스는 마리오 만주키치(유벤투스)의 자책골에 이어 앙투안 그리즈만(아틀레티코 마드리드), 폴 포그바(맨체스터 유나이티드), 킬리앙 음바페(파리 생제르맹)의 골로 크로아티아를 4대2로 꺾고, 20년 만에 월드컵 우승 트로피를 거머쥐었다.크로아티아는 자책골 이후 이반 페리시치(인터밀란)가 추격의 발판을 마련했고, 만주키치가 이를 만회하려 했으나 경기를 뒤집지 못했다.FIFA는 경기가 끝난 후 공식 홈페이지를 통해 그리즈만을 최우수 선수(Man Of the Match)로 선정했다. 이어 영국 BBC 역시 각 선수들에 평점을 부여하며 이날 경기를 평가했다.이어 프랑스의 좌우 풀백 루카스 에르난데스(아틀레티코 마드리드)와 벤자민 파바드(슈투트가르트)는 각각 6점과 5점, 센터백 사무엘 움티티(바르셀로나)와 라파엘 바란(레알 마드리드)은 각각 6, 7점을 부여 받았다.미드필더 포그바는 7점을 부여받았다. BBC는 “포그바의 전반전 임무는 수비적인 역할”이었다며 “이후 영향력을 발휘하기 시작했고, 이내 정확한 마무리를 했다”며 득점을 기록한 포그바를 호평했다. 앞서 월드컵 경기에서 뛰어난 활동량을 보여줬던 은골로 캉테(첼시)는 4점을 부여받았다. BBC는 “크로아티아의 완벽한 중원 통제를 막을 수 없었다”며 그를 혹평했다.이어 BBC는 블레이즈 마투이디(유벤투스)는 5점, 올리비에 지루(첼시)는 7점을 부여했으며, 음바페와 그리즈만에 8점을 부여했다.크로아티아의 골키퍼 다니엘 수바시치(AS 모나코)는 4점을 부여받았다. 이어 좌우 풀백 시메 브르살리코(아틀레티코 마드리드)와 이반 스트리니치(삼프도리아)는 6점, 센터백 데얀 로브렌(리버풀)과 도마고이 비다(베식타스)는 각각 5, 6점을 부여받았다.중원을 책임졌던 이반 라키티치(바르셀로나), 마르셀로 브로조비치(인터밀란)는 7점, 안테 레비치(프랑크푸르트)는 6점을 부여받았으며 루카 모드리치(레알 마드리드)는 6점을 부여받았다. BBC는 “크로아티아의 결정적인 순간이 모드리치로부터 창출되지 못했다”고 평가했다.또 BBC는 경기에서 실점 및 득점 모두를 기록한 만주키치에 6점을 부여했고, 이반 페리시치는 크로아티아에서 가장 높은 평점 8점을 부여받았다.

