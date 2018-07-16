°ü¾Ç»ê 'Ä¡À¯ÀÇ ½£'¿¡¼­ ÁöÄ£ ¸¶À½ Ä¡À¯ÇÏ¼¼¿ä

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¸¸ 19¼¼ºÎÅÍ ¸¸ 40¼¼ ÁÖ¹ÎÀÌ¶ó¸é ´©±¸µçÁö ¹«·á·Î Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ°í, ¸ÅÈ¸ 15¸íÀ» ¼±Âø¼ø ¸ðÁýÇÑ´Ù. ¼¿ï½Ã °ø°ø¿¹¾à¼ºñ½º»çÀÌÆ®(http://yeyak.seoul.go.kr)¿¡¼ ¡®°ü¾Ç»ê¡¯À» °Ë»öÇÏ¿© »çÀü ¿¹¾à, ½ÅÃ»ÇÏ¸é µÈ´Ù.
¹ÚÁØÈñ ±¸Ã»ÀåÀº ¡°º° Çì´Â ½£ ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î ÆÅÆÅÇÑ Çö½Ç¿¡ ÁöÄ£ Ã»³âµéÀÌ ¸¶À½À» Ä¡À¯ ¹Þ°í, Èú¸µÀÇ ½Ã°£À» °®±â ¹Ù¶õ´Ù¡±¸ç ¡°ÇâÈÄ °ü¾Ç»ê °¡Á·Ä·ÇÎÀå, °ü¾Ç»ê ¸ðÇè ½£ Á¶¼º µî ´õ¿í ¸¼°í Çª¸¥ °ü¾Ç, Ã»Á¤ »îÅÍ¸¦ ¸¸µé¾î °¥ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
°ø¿ø³ìÁö°ú(¢Ï879-6547)·Î ¹®ÀÇÇÏ¸é µÈ´Ù.
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