°ü¾Ç»ê 'Ä¡À¯ÀÇ ½£'¿¡¼­ ÁöÄ£ ¸¶À½ Ä¡À¯ÇÏ¼¼¿ä

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ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.07.16 07:05 ±â»çÀÔ·Â 2018.07.16 07:05

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º° Çì´Â ½£Àº ¹Ù»Û ¾÷¹«¿Í ´õ¿î ³¯¾¾¿¡ ÁöÄ£ Á÷ÀåÀÎµéÀÌ Åð±Ù ÈÄ ÀÚ¿¬ ¼Ó¿¡¼­ Èú¸µÇÏ¸ç ÇÏ·ç¸¦ ¸¶¹«¸®ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Àú³á ½Ã°£¿¡ ÁøÇàµÇ´Â »ê¸²Ä¡À¯ ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î °ü¾Ç»ê Ä¡À¯ÀÇ ½£¿¡¼­ ¿î¿µµÈ´Ù.

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º° Çì´Â ½£¿¡ Âü¿©ÇÑ ÇÑ ÁÖ¹ÎÀº ¡°ÇÁ·Î±×·¥À» ½ÅÃ»ÇÏ°í Ä·ÇÎ °¡´Â ´À³¦ÀÌ µé¾î ±²ÀåÈ÷ ¼³Ž®´Ù¡±¸ç ¡°Åð±Ù ÈÄ °ü¾Ç»êÀ» Ã£¾Æ Èú¸µÀÇ ½Ã°£À» °®°í µµ½É ¼Ó¿¡¼­µµ ¸Ö¸® ½Ã°ñ¿¡ ¿Â µí ÀÚ¿¬À» °¡±îÀÌ ´À²¼´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù.
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°ü¾Ç»ê Ä¡À¯ÀÇ ½£Àº °ü¾Ç»ê µµ½ÃÀÚ¿¬°ø¿ø ³» ±Ô¸ð 6000§³·Î Á¶¼ºÇÑ ½£±æ·Î ½£±æÀ» µû¶ó ¹°¿ä¹ý ÅÍ, ¼Ò¸®±æ, ¸í»ó °ø°£ µî ´Ù¾çÇÑ °ø°£À¸·Î Á¶¼ºµÅ ÇÇÅæÄ¡µå¿Í »ê¼Ò À½ÀÌ¿ÂÀ» ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Â »ê¸²Ä¡À¯ ÃÖÀûÀÇ Àå¼Ò´Ù.

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¹ÚÁØÈñ ±¸Ã»ÀåÀº ¡°º° Çì´Â ½£ ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î ÆÅÆÅÇÑ Çö½Ç¿¡ ÁöÄ£ Ã»³âµéÀÌ ¸¶À½À» Ä¡À¯ ¹Þ°í, Èú¸µÀÇ ½Ã°£À» °®±â ¹Ù¶õ´Ù¡±¸ç ¡°ÇâÈÄ °ü¾Ç»ê °¡Á·Ä·ÇÎÀå, °ü¾Ç»ê ¸ðÇè ½£ Á¶¼º µî ´õ¿í ¸¼°í Çª¸¥ °ü¾Ç, Ã»Á¤ »îÅÍ¸¦ ¸¸µé¾î °¥ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

°ø¿ø³ìÁö°ú(¢Ï879-6547)·Î ¹®ÀÇÇÏ¸é µÈ´Ù.

¹ÚÁ¾ÀÏ ±âÀÚ dream@asiae.co.kr

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