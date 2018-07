트럼프 "EU는 통상에서의 적" 언급…논란 예상

[아시아경제 뉴욕 김은별 특파원] 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국의 전통적 우방인 유럽연합(EU)에 대해 '통상에서의 적(適)'이라고 언급했다. 러시아는 '어떤 면에서', 중국은 '경제적으로' 적이라고도 덧붙였다.트럼프 대통령은 15일(현지시간) 공개된 CBS '페이스 더 네이션'(Face the Nation)과의 인터뷰에서 "그들이 교역에 있어 우리에게 하는 것을 보면 EU는 적이라고 생각한다"고 밝혔다. 이는 '미국의 최대 적이 누구냐'라는 질문에 대한 대답이다. 그는 이어 "여러분은 EU에 대해 생각하지 않겠지만, 그들은 적"이라고 덧붙였다.영국을 방문 중이던 트럼프 대통령과의 인터뷰는 스코틀랜드 남부 텐베리에 있는 트럼프 대통령의 호화 골프리조트에서 14일 이뤄진 것으로 전해졌다.미국 대통령이 전통적인 우방인 EU를 ‘적’으로 묘사한 것은 국제사회에서 논란을 부를 것으로 보인다. 트럼프 대통령의 발언이 공개된 후 도날드 투스크 EU 정상회의 상임의장은 트위터를 통해 트럼프 대통령이 자주 사용하는 문구를 인용, "미국과 EU는 베스트 프렌드"라며 "우리가 적이라고 말하는 누군가는 가짜 뉴스를 퍼뜨리는 것"이라고 꼬집었다.핀란드 헬싱키에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 정상회담을 하루 앞둔 트럼프 대통령은 정상회담 결과에 대해서는 큰 기대를 걸지 않는 모습이었다. 트럼프 대통령은 CBS에 "나는 낮은 기대를 걸고 임한다"면서 "높은 기대를 하고 가지 않는다"고 말했다.

