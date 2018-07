걸그룹 출신 배우 이시아…"'그녀로 말할 것 같으면' 본방사수 해주실거죠?" 독려

배우 이시아(사진)가 걸그룹으로 먼저 연예계에 데뷔한 사실이 알려지면서 네티즌들의 관심이 집중되고 있다.2011년 걸그룹 '치치'로 데뷔한 이시아는 '샤인'이라는 예명으로 활동했다. 2011년 데뷔한 '치치'가 2012년 5인조로 재편될 때 합류해 디지털 싱글 3집 'Love Is Energy'로 활동했지만, 이 앨범 활동을 끝으로 그는 가수 활동을 그만두었다.탈퇴 이후 이시아는 본명인 이지아 대신 '이시아'라는 예명으로 활동하면서 2013년 MBC 드라마 '구암 허준'에서 광해군 부인 유씨로 출연해 연기활동을 시작했다.이후 JTBC 드라마 '하녀들', OCN 드라마 '처용2', SBS '그녀로 말할 것 같으면'에 출연하며 대중들의 호응을 얻고 있다.한편 이시아는 14일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 "오늘 저녁 아홉시. SBS '그녀로 말할 것 같으면' 본방사수 해주실거죠?"라는 글과 함께 사진을 게재하며 자신이 출연중인 드라마 본방사수를 독려했다.

