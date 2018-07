[아시아경제 성기호 기자] 박정 더불어민주당 의원이 16일 기자회견을 통해 민주당 전당대회 최고위원 경선 출마 선언에 나선다.박 의원은 이날 국회 정론관에서 기자회견을 통해 ‘초심, 열심, 뚝심으로 레벨 업(level up) 민주당’이라는 슬로건을 내걸고 출마를 선언한다.박 의원은 출마선언을 통해 “정점을 찍은 민주당의 지지율이 어쩌면 내리막으로 치닫는 일 밖에 없을지도 모른다. 두려워하며 초심을 곱씹어야 한다”며 “민주당은 한 단계 ‘레벨 업(level up)'하기 위해 변화하고 혁신해야 하고, 민생문제를 해결하고 한반도의 평화를 정착시키는 것이 민주당의 과제”라고 밝힐 예정이다.박 의원은 또 “남북정상회담이 열린 판문점에서 가장 가까운 파주 국회의원 박정이 민주당 최고위원이 되어 평화와 민생이라는 두 바퀴를 굴리는 윤활유가 되겠다”는 출마이유도 밝힐 예정이다.

