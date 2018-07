‘데뷔 1000일’ 트와이스, 축하 인사 “윈스, 앞으로도 함께 했으면”

2015년 10월20일 데뷔 앨범 ‘더 스토리 비긴스(THE STORY BEGINS)’와 ‘우아하게(OOH-AHH하게)’를 발표한 트와이스는 오늘(2018년 7월 15일)을 기준으로 데뷔 만 1000일을 맞이했다.14일 트와이스는 공식 SNS에 “1000일 동안 트와이스 곁에 있어 주셔서 감사합니다. 원스(팬클럽명)가 있기에, 트와이스는 행복했고, 행복하고, 행복할 것입니다”라며 “1000일 전, 첫 만남의 설렘과 소중함을 서로의 마음에 간직한 채, 함께 같은 곳을 바라보며, 앞으로의 또 다른 1000일을 함께 했으면 좋겠습니다”라며 팬들에게 감사 인사를 전했다.글과 함께 게재된 사진 속 트와이스는 환한 미소를 지으며 카메라를 쳐다보고 있어 팬들의 마음을 설레게 했다.이 소식을 접한 네티즌들은 “트와이스 1000일 축하해^^앞으로도 행복하자” “트와이스 앞으로도 쭉 같이 가자. 트둥이들 파이팅” “트와이스 1000일 축하해!!! 트둥이들 때문에 팬들도 행복했어요~~^^언제까지나 건강하게 활동하자” 등 훈훈한 반응을 보였다.한편 트와이스는 지난 9일 발표한 두 번째 스페셜 앨범 ‘서머 나잇(Summer Nights)’과 타이틀곡 ‘댄스 더 나잇 어웨이(Dance The Night Away)’로 활발한 활동을 하고 있다.

