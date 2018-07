세계 주요 매체 "올해 최고의 TV는 LG전자 올레드TV"

[아시아경제 명진규 기자] 미국, 유럽의 주요 IT 매체들이올레드TV에 최고점을 부여하며 올해 최고의 TV로 손꼽고 있다.15일LG 올레드 TV는 독자 인공지능 플랫폼인 ‘딥씽큐’를 기반으로 자연어 음성인식 기능을 활용해 ‘인공지능 맞춤 검색’부터 ‘인공지능 TV 제어’, ‘인공지능 영상·사운드 모드 조정’까지 가능하다.프랑스 ‘크 슈아지르’, 스페인 ‘오씨유’, 스웨덴 ‘라드 앤론’, 이탈리아 ‘알트로콘슈모’ 등 유럽 주요 소비자잡지들도 자체 실시한 성능평가에서 LG 올레드 TV를 1위로 꼽았다.LG전자 HE연구소장 남호준 전무는 “인공지능 화질엔진 ‘알파 9’을 적용해 더욱 완벽한 화질을 구현하는 올레드 TV로 프리미엄 시장 우위를 이어가겠다”고 말했다.

미국 IT 전문매체 ‘디지털 트렌드’는 LG 올레드 TV(65E8PUA)에 대해 10점 만점 기준 9점을 부여했다. 특히 음성인식 기능에 대해서 “현재 사용할 만한 가치가 있는 유일한 기술일 뿐만 아니라 음성인식 기술의 미래를 제시했다”고 평가했다.